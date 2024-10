fot. Adobe Stock, Prostock-studio

Od zawsze chciałam mieć dużą rodzinę. Wydawało mi się, że liczna rodzina to szczęście, miłość i wsparcie na każdym kroku. Z Januszem, moim mężem, mieliśmy trójkę dzieci – Alę, Kubę i Maję.

Codzienne życie, choć pełne miłości, stało się jednak coraz bardziej wymagające. Janusz ciężko pracował, a jego pensja ledwo wystarczała na podstawowe wydatki. Co miesiąc trzeba było oszczędzać na wszystkim – jedzeniu, ubraniach, wyjazdach.

Wciąż zastanawiałam się, jak rozdzielić nasz niewielki budżet, aby starczyło na wszystko, czego potrzebowaliśmy. Często brakowało na drobne przyjemności dla dzieci, a ja czułam się, jakbym zawodziła ich jako matka.

Mieliśmy kiepską sytuację

Mimo miłości i bliskości, nasza rodzina zmagała się z codziennymi trudnościami. Janusz był odpowiedzialny, starał się wspierać mnie na każdym kroku, ale oboje czuliśmy, że ledwo wiążemy koniec z końcem.

Codzienne obowiązki, niekończące się rachunki i lęk o przyszłość zaczęły ciążyć coraz bardziej. Kiedy pewnego dnia zrobiłam test ciążowy i zobaczyłam pozytywny wynik, świat mi się zawalił. Kolejna ciąża? W tej chwili, gdy ledwo udawało nam się przetrwać z trójką dzieci? Czułam się przytłoczona, przerażona.

Wiedziałam, że Janusz również będzie przerażony tą wiadomością. Kocha dzieci, ale nasza sytuacja finansowa była katastrofalna. Jak mamy sobie poradzić z czwórką dzieci? Jak mamy zapewnić im godne życie, kiedy teraz brakuje nam pieniędzy na podstawowe potrzeby?

Odkładałam rozmowę z Januszem, ale wiedziałam, że nie mogę tego dłużej ukrywać. Musiałam znaleźć w sobie odwagę, żeby powiedzieć mu prawdę i wspólnie podjąć decyzję, co dalej.

Po kilku dniach przemyśleń postanowiłam, że muszę z nim porozmawiać. Wieczorem, gdy dzieci poszły spać, usiadłam przy kuchennym stole i spojrzałam na niego, wiedząc, że muszę przekazać mu te trudne wiadomości. Moje serce biło jak oszalałe. Zastanawiałam się, jak zareaguje.

Janusz miał już wystarczająco na głowie – pracował na dwie zmiany, aby zarobić wystarczająco na utrzymanie domu, a teraz miało przyjść na świat kolejne dziecko.

Nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi

– Janusz... musimy porozmawiać. Jestem w ciąży – powiedziałam spokojnie, ale w środku czułam, jakbym właśnie rzucała w naszą relację bombę.

Janusz spojrzał na mnie, kompletnie zaskoczony.

– Co? Jak to? Kolejne dziecko? Przecież ledwo sobie radzimy... – powiedział, unosząc ręce do głowy.

Jego słowa przeszyły mnie na wskroś. Wiedziałam, że to dla niego szok, ale bolało mnie to, jak bardzo ta wiadomość go przeraziła.

– Wiem, ale nie planowaliśmy tego. Sama jestem przerażona. Nie wiem, jak damy sobie radę – odpowiedziałam z bólem. Czułam, że ciężar tej sytuacji spada na nas oboje.

– Kocham cię i nasze dzieci, ale... nie wiem, co teraz zrobimy – powiedział z ciężkim westchnieniem.

Wiedziałam, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Nie było drogi na skróty ani łatwego rozwiązania. Oboje kochaliśmy nasze dzieci, ale to nie zmieniało faktu, że kolejne dziecko będzie ogromnym wyzwaniem, zarówno emocjonalnym, jak i finansowym. Czułam, że cała ta sytuacja jest ponad nasze siły.

Następne dni były pełne napięcia. Każdego wieczoru z Januszem rozmawialiśmy o przyszłości, ale oboje byliśmy zagubieni. Nie mogliśmy znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania – jak sobie poradzimy finansowo?

Jak znajdziemy czas i energię, żeby zajmować się czwórką dzieci? W ciągu dnia starałam się skupić na domowych obowiązkach, ale każda chwila przerwy wypełniała mnie lękiem o przyszłość.

Zadzwoniłam do przyjaciółki

Chciałam porozmawiać z kimś, kto mnie zrozumie, dlatego zadzwoniłam do mojej przyjaciółki Renaty. Ona zawsze miała dla mnie wsparcie, ale wiedziałam, że jej sytuacja była zupełnie inna. Renata miała tylko jedno dziecko, stabilną sytuację finansową i dużo czasu dla siebie.

Mimo to wiedziałam, że muszę się komuś wygadać.

– Luiza, to nie koniec świata. Dzieci to błogosławieństwo – powiedziała, gdy usłyszała o mojej ciąży.

– Wiem, Renata, ale nie mamy na to pieniędzy. Już teraz oszczędzamy na wszystkim, a co dopiero z czwórką dzieci? Jak ja sobie poradzę? – odpowiedziałam, starając się opanować łzy.

Renata próbowała mnie pocieszyć, ale jej słowa nie do końca trafiały w sedno moich obaw.

– Dasz radę. Może nie będzie łatwo, ale jesteście silni. Zawsze byliście – dodała z optymizmem.

Chociaż chciałam jej wierzyć, w mojej głowie wciąż krążyły myśli o pieniądzach, o przyszłości. Zastanawiałam się, jak długo jeszcze damy radę się trzymać. Janusz był zmęczony, ja czułam się przytłoczona, a przed nami były kolejne trudne decyzje.

Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Janusz zaczął myśleć o dodatkowej pracy, mimo że jego obecne godziny już były wyczerpujące. Spędzał długie godziny poza domem, a ja wiedziałam, że każda kolejna godzina pracy oznacza mniej czasu z dziećmi.

Zastanawiałam się, czy sama mogłabym wrócić do pracy na pół etatu, ale wiedziałam, że przy czwórce dzieci to może być prawie niemożliwe. Pewnego wieczoru, podczas rozmowy o przyszłości, emocje wzięły górę i doszło między nami do kłótni.

– Może muszę znaleźć drugą pracę, ale wtedy nie będę w domu. Nie wiem, jak to zrobimy – powiedział Janusz, pełen frustracji.

Czułam, że jego słowa odbijają się echem w mojej głowie. Wiedziałam, że robi, co może, ale złość wzięła górę.

– A co ja mam zrobić? Zostanę w domu z czwórką dzieci? Myślisz, że to takie proste? Nie dam rady! – wykrzyczałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu.

Janusz patrzył na mnie ze złością, ale w jego oczach widziałam też zmęczenie.

– To nie moja wina, że jesteśmy w takiej sytuacji! Robię, co mogę! – odpowiedział podniesionym głosem.

W końcu pękłam. Ze łzami w oczach powiedziałam, że boję się o przyszłość i to mnie przerasta.

Rodzina zaoferowała wsparcie

Kilka dni później, po wielu burzliwych rozmowach, zrozumieliśmy z Januszem, że musimy działać razem, żeby przetrwać ten trudny czas. Zdecydowaliśmy się porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi, prosząc o wsparcie.

Janusz znalazł możliwość pracy na dodatkowych zleceniach, co miało nam pomóc finansowo. Z kolei rodzina zaoferowała, że podaruje nam ubranka i akcesoria dla dziecka, co choć trochę miało ulżyć w wydatkach. Największym wsparciem były jednak nasze dzieci.

Kiedy powiedzieliśmy im o nowym rodzeństwie, ich radość była zaraźliwa. Zaczęły snuć plany, cieszyły się z myśli o nowym członku rodziny.

– Mamo, czy to będzie chłopczyk czy dziewczynka? Nie mogę się doczekać! – powiedziała Ala z błyskiem w oczach.

– Jeszcze nie wiem, kochanie. Ale na pewno będzie nas trochę więcej w domu – odpowiedziałam z uśmiechem, czując, że choć przez chwilę możemy się z tego cieszyć.

Kuba od razu zaczął planować, jak będzie uczył nowego członka rodziny gry w piłkę. Ich entuzjazm dawał mi siłę, której brakowało mi przez ostatni czas.

Po tygodniach pełnych napięć i lęków, zaczęłam dostrzegać światełko w tunelu. Każdego dnia wspieraliśmy się nawzajem i staraliśmy się, by nasze dzieci nie odczuły naszych obaw.

Byliśmy otwarci na pomoc rodziny i przyjaciół. Wiedziałam, że muszę odłożyć na bok swoją dumę i prosić o wsparcie, kiedy tego potrzebujemy. To nie było łatwe, ale czułam, że nie mamy innego wyjścia.

– Nie będzie łatwo, Luiza, ale jesteśmy w tym razem. Musimy trzymać się razem i wspierać się nawzajem – powiedział Janusz, obejmując mnie mocno.

– Masz rację. Nie wiem, jak to będzie, ale przynajmniej nie jestem w tym sama – odpowiedziałam, czując wreszcie spokój, który dawno mnie opuścił.

Zrozumiałam, że nawet w najtrudniejszych chwilach możemy znaleźć siłę w miłości i wsparciu bliskich. Każdego dnia zmagamy się z finansowymi trudnościami, ale teraz wiemy, że mamy siebie.

Ciąża, która początkowo wydawała się katastrofą, stała się dla nas początkiem pełnym nadziei, a nowy członek naszej rodziny, mimo że jest dla nas wyzwaniem, dał nam także motywację do działania. Razem z Januszem i naszymi dziećmi znajdziemy siłę, by przezwyciężyć każdy kryzys.

Luiza, 38 lat

Czytaj także:

„Przyjaciółka zaszła w ciążę na 40-stkę, a wszyscy jej kibicowali. Gdy nagle zamilkła, czułam, że coś się stało”

„Młody kochanek obudził nie tylko moje ciało. Nie mam wyrzutów sumienia, bo dzięki niemu jestem lepszą żoną i matką”

„Instruktor przygotowywał nas do pierwszego tańca, a mnie do nocy poślubnej. Mąż musiał wystąpić na weselu solo”