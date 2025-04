A gdyby święta mogły potrwać nieco dłużej? Z Douglas to możliwe. Marka stworzyła wyjątkowy, jedyny taki kalendarz świąteczny, który pozwala celebrować czas po Bożym Narodzeniu i wspólnie oczekiwać na Nowy Rok. Brzmi wspaniale, prawda?

Kalendarz świąteczny zawiera siedem produktów do pielęgnacji, makijażu i akcesoria (czyli wszystko, co potrzebne do tego, by lśnić w sylwestrową noc!). Jesteśmy przekonane, że wiele z nich produktów zostanie z tobą na dłużej.

Nawilżająca maska do twarzy Hydrating Face Mask, 12 ml,

Arbuzowe płatki pod oczy Glow Eye Patches Watermelon Infused, 1 szt,

Odżywczy balsam do ust Nourishing Lip Balm, 4,3 g,

Paleta cieni do powiek Divine Eye Look - 6 Eyeshadows Palette, 1 szt,

Okrągły pędzel do cieni do powiek Round Eyeshadow Brush, 1 szt,

Długotrwała kredka do oczu czarno-brokatowa Longwear Sharpenable Eye Pencil - 02, 1,5 g,

Pomadka Glittery Kiss Ruby, 2,8 g.

Kosmetyki na co dzień i do zadań specjalnych

Nawilżająca maska do twarzy Hydrating Face Mask jest polecana do każdego typu skóry. Nie tylko odżywia i zmiękcza skórę, lecz także świetnie radzi sobie z zaczerwienieniami. Żelowa konsystencja wzbogacona aloesem szybko się wchłania, a produkt przyjemnie pachnie. Wystarczy pięć minut, aby cieszyć się nawilżoną, rozświetloną i przyjemną w dotyku cerą!

Zawsze warto mieć pod ręką płatki pod oczy Glow Eye Patches Watermelon Infused w kształcie arbuza. Ich nieziemski zapach to dopiero początek. Kosmetyk skutecznie nawilża i rozświetla skórę, a także redukuje cienie i usuwa oznaki zmęczenia. To idealny wybór na wieczór po długim, męczącym dniu, albo przepis na udany poranek.

Miękkie i nawilżone usta na co dzień? Z odżywczym balsamem do ust Nourishing Lip Balm możesz być tego pewna. Kosmetyk, który pielęgnuje, nawilża i chroni przed wysychaniem zawiera aż 99,8% naturalnych składników, w tym m.in. drogocenne masło shea. Wyróżnia go też jedwabista i kremowa konsystencja, która momentalnie się wchłania, nie pozostawiając lepkiej warstwy.

Paleta cieni do powiek Divine Eye Look to prawdziwy must have na grudniowe (i nie tylko) uroczystości. Sześć idealnie dopasowanych kolorów z matowym, błyszczącym i metalicznym wykończeniem zadowoli minimalistki i miłośniczki mocniejszych loków. Wszystko zależy bowiem od naszej kreatywności. Cienie są wysoko napigmentowane i mają jedwabistą konsystencję. Są łatwe w aplikacji i blendowaniu.

Z cieniami idealnie współgra długotrwała kredka do oczu czarno-brokatowa. Kosmetyk jest niezwykle trwały (zapewnia intensywny kolor przez całą dobę) i prosty w użyciu. Podkreśla spojrzenie i nadaje mu głębi.

Nie możemy zapomnieć też o okrągłym pędzlu do cieni do powiek Round Eyeshadow Brush, dzięki któremu każda z nas może stworzyć idealny makijaż oczu. Okrągły kształt pędzla pozwala równomiernie nakładać i mieszać pudrowe czy kremowe cieni do powiek wzdłuż załamania. Drewniany uchwyt gwarantuje pełną kontrolę.

Dobra pomadka potrafi całkowicie odmienić wygląd makijażu. Pomadka Glittery Kiss Ruby nie tylko pięknie wygląda na ustach, lecz także nawilża je i chroni przed wysychaniem. Co więcej, praktycznie nie czuć jej na ustach. Wystarczy jedna warstwa, aby cieszyć się doskonałym, intensywnym kolorem.

Odkryj swój kalendarz świąteczny od Douglas i świętuj tak, jak na to zasługujesz!