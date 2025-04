W tegorocznej XXXII edycji, której hasło przewodnie to „ Nowe Wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian” weźmie udział ponad 5 tysięcy uczestników z Europy, USA, Azji i Afryki. Wśród zaproszonych gości są prezydenci, premierzy, decydenci polityczni, włodarze miast, prezesi państwowych spółek oraz globalnych firm, prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, eksperci a także artyści. W tym roku uczestnikami Forum będą kluczowe postacie z obszaru polityki, gospodarki i spraw społecznych. Swoją obecność już potwierdzili:

- Prezes Portugalskiej Agencji Kosmicznej - Ricardo Conde. Autor i realizator wizji udziału Portugalii w ekspansji kosmicznej;

- Specjalny Przedstawiciel UE w regionie Sahelu - Emanuela Claudia Del Re. Osoba współtworząca europejską politykę imigracyjną. Była wiceminister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej. Orędowniczka zwiększenia wkładu w Światowy Fundusz na rzecz Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią;

- amerykański autor książkowych bestsellerów, ekspert z zakresu relacji USA-Chiny, Generał Robert Spalding zajmujący wysokie stanowiska w Departamencie Obrony i Stanu USA oraz w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego jako Starszy Dyrektor ds. Planowana Strategicznego;

- pisarka, mówczyni, inspirująca prezenterka, dziennikarka największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych – Liz Plank;

- pierwsza afroamerykanka stojąca na czele największej amerykańskiej organizacji charytatywnej United Way Worldwide - Angela Williams, która w 2022 roku była notowana na liście The NonProfit Times „Power and influence Top 50”, a w 2021 roku na liście Forbes „ Woman Over 50 Creating Social Change at Scale”;

- prawnuk Nelsona Mandeli, niezależny konsultant ds. praw człowieka - Siyabulela Mandela (Peace and Human Rights Activist, Republic of South Africa).

Podczas XXXII Forum Ekonomicznego zaplanowano liczne dyskusje w ramach około 470 wydarzeń merytorycznych a wśród tematów przewodnich będą m.in. zagadnienia z zakresu: bezpieczeństwa, energetyki czy polityki międzynarodowej. W programie Forum, podobnie jak w latach poprzednich zaplanowano również dyskusje w ramach Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Biznesu i Zarządzania oraz Zrównoważonego Rozwoju.

Integralną częścią corocznych edycji Forum Ekonomicznego są nagrody dla wybitnych oraz zasłużonych postaci z Europy. Rada Programowa uhonoruje wyróżnienia w trzech kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku i Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Ważnym elementem Forum Ekonomicznego jest coroczna prezentacja Raportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku w ramach VI edycji raportu zostanie przedstawione opracowanie naukowe o stanie gospodarki Polski oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej w 2023 r.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Omówiono w nim takie tematy jak: wpływ wojny i pandemii na gospodarki krajów europejskich, analizę wpływu poziomu inwestycji na rozwój, problem wysokiej inflacji, zmiany zachodzące w polityce fiskalnej, zagrożenie bezpieczeństwa żywieniowego, dostęp do technologii cyfrowych w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo i przyszłość energetyczna Europy, zmiany na rynku pracy, zmiany w trendach konsumpcji. Raport jest wyjątkową publikacją, którą można zamówić podczas drugiego etapu rejestracji na Forum Ekonomiczne.

Trzydniowym wydarzeniom w Karpaczu towarzyszyć będzie również bogaty program kulturalny i rekreacyjny, który realizowany jest każdego dnia po konferencji i obejmuje koncerty, pokazy filmów, spotkania autorskie oraz prezentacje walorów turystycznych regionu.

Wyjątkowo interesująco zapowiada się także cykl spotkań autorskich i spotkań z ekspertami, w których swój udział zapowiedzieli: Prof. Jan Kreft (Władza misjonarzy. Świt i zmierzch świeckiej religii w Dolinie Krzemowej), Prof. Grzegorz Kołodko (Wojna i Pokój), Prof. Michał Lubina (Niedźwiedź w objęciach smoka. Jak Rosja została młodszym bratem Chin), Prof. Marcin Solarz (Geograficzno-polityczny atlas Polski), dr Bartłomiej Radziejewski (Polska między wielkością a zanikiem), Marek Budzisz (Samotność Strategiczna Polski).

Organizatorem Forum Ekonomicznego jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

