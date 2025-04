Anna Maruszeczko to dziennikarka radiowa i telewizyjna, felietonistka i blogerka. Jej domeną są historie kobiet. Znana z "Miasta Kobiet" i autorskiego cyklu "Kobeta na zakręcie", w DDTVN prowadzi program "Zielone drzwi". Autorka książki "Kobieta na zakręcie" i e-booka "Uwolnij emocje. Elementarz uczuć". Teraz redaktor naczelna miesięcznika "Uroda Życia".

"Uroda Życia" to....

....pismo dobre do czytania.

Do jakich kobiet skierowany jest magazyn?

Do wszystkich, z naciskiem na te dojrzalsze, bardziej świadome siebie i swoich potrzeb, odważniejszych, takich, które stać na to, by iść swoją, a nie utartą, modną drogą.

Do kobiet i mężczyzn, którzy potrafią celebrować życie, cenią sobie ludzkie więzi, bliskość, a urodę życia widzą szeroko i głęboko, nie tylko w rzeczach i sytuacjach sielskich-anielskich, ale także w dążeniu do spełnienia swoich planów i marzeń, w wydobywaniu się z trudnych sytuacji, w "przełamywaniu fal".

Co możemy znaleźć w pierwszym numerze?

Wywiady z Agatą Kuleszą – o jej życiu, stosunku do kariery, czym się kieruje, myśląc o zawodowej przyszłości, co ją ogranicza i z czym musiała się pogodzić. Z Łukaszem Bielanem, genialnym operatorem z Hollywood, który pracuje przy najnowszym Bondzie, a pracował przy Życiu Pi, Transformersach, Bezsenności w Seattle i wielu innych przebojach kinowych. Uwielbiany przez ekipy, z którymi pracuje. Przezabawny wywiad, w którym opowiada o Clooneyu, Tomie Cruisie, Deppie, o swojej pracy wymagającej życia poza domem przez większość roku i decyzji o pracy w Polsce, przy kolejnym filmie Borysa Lankosza. Zaś Pawła Wilczaka Marzena Rogalska przepytuje z tego, jakim był synem – teraz, kiedy sam jest ojcem dwóch synów.



W numerze także dużo psychologii, bardzo praktycznej. Między innymi wywiad z psychoterapeutą i filozofem Jackiem Masłowskim o tym, jak dziś być parą, jak nie uciekać przed sobą w pozorne działania i znajomości, i o tym, że tam gdzie szukamy niezależności w związku, szybciej znajdujemy samotność, której nie chcemy. Będzie też tekst o "dziwnej" skłonności kobiet do pomniejszania swoich osiągnięć – co jest niezależne od pozycji społecznej, wykształcenia, wieku, i wiele, wiele innych elektryzujących, pogłębionych artykułów do czytania.

Czy wielbicielki urodowych i modowych nowinek również znajdą coś dla siebie?

Oczywiście – wszystko, co trzeba wiedzieć o najnowszych trendach w modzie, makijażu, nowości zdrowotne. Mnóstwo pięknych zdjęć. A do tego wspaniała kuchnia – autorska, przygotowywana przez Agnieszkę Maciąg, od lat specjalizującą się w zdrowym i smacznym odżywianiu. Ale podkreślam jedzenie to nie tylko odżywianie, to również czas na spotkanie z drugim człowiekiem.

A czym dla Pani jest uroda życia?

Prezentem od losu, wyzwaniem, spełnieniem, misją, radością tworzenia.

Sama Pani mówi, że potrzebuje wsi, żeby żyć w mieście i na odwrót. Jak udaje się pogodzić te dwa światy?

Lata praktyki (śmiech). Oba światy na tym zyskują. Z dystansu lepiej i więcej widać. I życie jest bogatsze, a że czasem trochę trudniej... Zawsze jest coś za coś.

Zobaczcie co dla "Urody Życia" robi Anna Maruszeczko: