4 z 11

Galapagos

Ośrodek fundacji Charles’a Darwina oddalony jest około godzinę marszu od miasteczka. Fundacja została założona w 1957 roku w Belgii i zajmuje się przede wszystkim ochroną zagrożonych gatunków mieszkających na wyspach. Priorytetem są oczywiście gigantyczne żółwie. Co jakiś czas pracownicy fundacji przeszukują wyspy w poszukiwaniu jaj. Zabierają je do budynku fundacji, gdzie żółwie wykluwają się i spędzają pierwsze lata życia. Gdy są już wystarczająco duże i silne by przeżyć, zostają odniesione na rodzime wyspy. Dzięki temu zabiegowi liczba zagrożonych gatunków znacznie zmalała.

Wstęp na teren fundacji jest całkowicie darmowy a cały ośrodek został zaplanowany w taki sposób, by jak najlepiej ułatwić zwiedzanie. Każdy ma wstęp do kamiennych zagród, gdzie wylegują się żółwie. Do wszystkich osobników można podejść i przyjrzeć im się z bliska. Jest tylko jedna zasada: nie wolno ich dotykać ani torować im dojścia do jedzenia i picia. Oglądane tych gigantów z bliska to niezapomniane przeżycie. Żółwie słoniowe, bo to one zamieszkują Galapagos, od nich również wzięła się nazwa archipelagu, należą do największych na świecie. Ich waga przekracza 200 kg a wysokość dochodzi do 1 metra. Na ogół są bardzo spokojne, ale rozdrażnione potrafią nawet ugryźć.

Podchodzę blisko żeby zrobić zdjęcie. Żółw chyba wyczuwa zainteresowanie, bo zaczyna efektownie pozować, wstaje i unosi wysoko głowę. W takiej pozycji sięga mi powyżej bioder. Po całkiem udanej sesji zdjęciowej, idę do ostatniej zagrody, gdzie mieszka George, najstarszy żółw na wyspach. „160 lat, pewnie pamięta jeszcze samego Darwina”, śmieją się turyści. George prawie się nie rusza, olbrzymi pancerz leży na ziemi, tylko co pewien czas wychyla z niego głowę, ale zaraz szybko chowa ją w skorupie.