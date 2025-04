Po wielu protestach i konsultacjach Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała, że pułap 20 procent wkładu własnego będzie egzekwowany dopiero w 2017 roku, a do tego czasu obowiązywać będą w kolejnych latach udziały 5, 10 i 15 procentowe.

fot. Fotolia

W pierwotnej wersji już od 2014 roku miał obowiązywać wkład własny w wysokości 20 procent.

Wkład własny w latach 2014-2017

Źródło: opracowanie własne Związek Firm Doradztwa Finansowego

Od 2014 roku wymagany będzie pięcioprocentowy wkład własny, kredyt na zakup mieszkania np. o wartości 300 000 PLN będzie uzależniony m.in. od posiadania, co najmniej 15 000 PLN środków.

- Rekomendacja S narzuca bankom, aby od stycznia 2014 roku kwota udzielonego kredytu nie była wyższa niż 95% wartości nieruchomości. Oznacza to, że oprócz wniesienia wkładu własnego wymóg Rekomendacji zostanie spełniony także w sytuacji, gdy zabezpieczymy się na dwóch nieruchomościach. Zatem wkład własny to nie jedyny sposób na spełnienie wymagań nowych przepisów KNF – tłumaczy Michał Krajkowski, ekspert DK Notus, Związek Firm Doradztwa Finansowego, ZFDF .

Wyższy wkład własny opłaca się

Większość osób zainteresowanych uzyskaniem kredytu na zakup własnego M miała możliwość przygotowania się do zmiany przepisów, ponieważ zapowiedzi nowej Rekomendacji S pojawiły się już w ubiegłym roku. Planując zaciągnięcie kredytu warto z wyprzedzeniem oszczędzać na jak największy wkład własny. – Im wyższy udział w finansowaniu zakupu nieruchomości, tym korzystniejsze warunki uzyskanego kredytu hipotecznego. Wkład własny daje nam lepszą pozycję do negocjacji dogodniejszych warunków kredytowania oraz spłaty zobowiązania – mówi Michał Krajkowski, DK Notus, ZFDF. – Można wówczas liczyć m.in. na niższą marżę. W porównaniu do kredytu na 100 proc. wartości nieruchomości nie jesteśmy także zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Jego spłata będzie także znacznie łatwiejsza, ze względu na niższe raty.

