Przede wszystkim warto się zastanowić - po co Ci marka? To oczywiście temat na odrębny artykuł, a raczej cały niekończący się cykl, ale odpowiedź z całą pewnością jest jednoznaczna - to, co markowe zawsze jest więcej warte - dzięki rozpoznawalności, popularności, pożądaniu.

Dlatego też należy myśleć o tworzyć marki nawet najmniejszych firm, a także swoje własne, tzw. prywatne. Ileś razy o konkretnym człowieku/fachowcu mówimy "solidna firma"? To dowód na to, że posiadanie pozytywnego, rozpoznawalnego wizerunku jest istotne zawsze i wszędzie, nawet jeśli do końca sobie tego nie uświadamiamy i na co dzień nad tym nie zastanawiamy.

Wyróżnik w strategii marketingowej

Wyróżnik - kluczem do sukcesu. To zasadnicza kwestia, którą musisz wziąć pod uwagę. Co w praktyce oznacza? Zasada jest prosta - chcąc osiągnąć sukces musisz być "jakaś". Twoja firma musi pokazać klientowi to, co ma najlepszego, podkreślić wyjątkowość i niepowtarzalność w porównaniu z konkurencją. Mówiąc najkrócej - klient musi wiedzieć, dlaczego ma wybrać akurat Twoją ofertę spośród setek innych? Czym go zachęcisz? Z całą pewnością nie "najwyższą jakością produktu" i nie "najlepszą obsługą", tudzież "dbaniem o dobro klienta" - o tym mówią wszyscy, a bez tych elementów po prostu nie można funkcjonować w dzisiejszym świecie biznesu!

Jaki powinien być wyróżnik?

Wyróżnik musi pokazać jasno i konkretnie w czym jesteś lepsza od innych, więc najlepiej jest jeśli faktycznie podkreśla prawdziwe i niepodważalne atuty, co do których jesteś przekonana i które zawsze "wybronisz".

Właściwy wybór wyróżnika bywa trudny! Oznacza bowiem konieczność rezygnacji z co najmniej kilku kolejnych, którymi chciałabyś się chwalić. Ale pomyśl w ten sposób - czy można być "trochę mężatką i trochę panną"?

W trosce o wizerunek firmy

Wizerunek powinien być jednoznaczny - po których znanych osobach spodziewasz się skandalu? a które wzbudzają w Tobie zaufanie i traktujesz je jako autorytety? No właśnie... Wybór wyróżnika zobowiązuje - do konsekwencji komunikowania go światu.

Jaka ma być - Twoja firma? Jak masz być postrzegana Ty (np. podczas poszukiwania pracy, awansu)? To zadanie bojowe - pomyśl, warto!

Na jakiej podstawie wybierasz garderobę? Gdzie najbardziej lubisz jadać i dlaczego? którą gazetę czytasz, jakiego kosmetyku używasz? Z tym ostatnim bywa trudno, jako że wszystkie zapewniają o swym cudownym działaniu, spektakularnych efektach, itp. ale niektóre potrafią faktycznie pokazać wymierne korzyści i uświadomić właśnie TOBIE dlaczego są lepsze od innych.

Pamiętaj:

Twoje hasło przewodnie brzmi "wyróżniaj się albo giń",

Twój wyróżnik musi koniecznie pokazywać faktyczne korzyści dla klienta, lub (w przypadku marki osobistej) być autentyczny i wynikać z Twoich prawdziwych cech i predyspozycji - to kwestia wiarygodności,

komunikowanie wyróżnika musi odbywać się na absolutnie każdej możliwej płaszczyźnie,

nie istnieją żadne mocne marki, które nie potrafią posługiwać się tzw. strategicznym wyróżnikiem.

Zaintrygowana? Wypisz swoje wyróżniki i spróbuj znaleźć jeden, najważniejszy. I pamiętaj w komunikacji marketingowej najważniejsza jest konfiguracja: cecha - zaleta - korzyść - spróbuj dojść do ostatniego punktu i znaleźć swój pomysł na markę. Powodzenia!

tekst: Gabriela Antczak

www.gabrielaantczak.pl

