Okres rozliczeniowy właśnie trwa. Mamy czas rozliczyć nasz podatek do 30 kwietnia, ale warto zrobić to wcześniej i mieć z głowy. No właśnie, ale jak się rozliczyć? Razem czy osobno? Kiedy bardziej opłaca się małżonkom wspólne rozliczenie, a kiedy lepiej będzie, jeśli zrobią to osobno? Podpowiadamy!

Zgodnie z polskim prawem podatek rozliczany wspólnie przez małżonków stanowi podwójną wysokość podatku obliczonego od połowy zsumowanych dochodów obu małżonków. To oznacza, że wspólne rozliczenie podatku najbardziej opłaca się wtedy, gdy różnice w zarobkach małżonków są największe. Warto rozliczyć się razem, gdy:

jeden z małżonków zarabia tak dużo, że jego dochód przekracza kwotę, do której można odprowadzać podatek w wysokości 18 proc. i powinien zapłacić 32 proc. podatku , a drugi małżonek zarabia na tyle mało, że suma ich dochodów pozwoli na pozostanie lepiej zarabiającego małżonka przy stawce 18 proc.

, a drugi małżonek zarabia na tyle mało, że suma ich dochodów pozwoli na pozostanie lepiej zarabiającego małżonka przy stawce 18 proc. jeden z małżonków zarabia tak mało, że nie może odliczyć kwoty wolnej od podatku . W takim przypadku wspólne rozliczenie się, nawet przy nie nadmiernie wysokich dochodach drugiego małżonka, może okazać się korzystne.

. W takim przypadku wspólne rozliczenie się, nawet przy nie nadmiernie wysokich dochodach drugiego małżonka, może okazać się korzystne. pracuje i zarabia tylko jeden z małżonków, a drugi nie jest aktywne zawodowo, ale np. zajmuje się domem.

Kiedy małżonkowie mogą (ale nie muszą) wspólnie się rozliczyć?

Są przypadki, kiedy to małżonkowie wybierają wspólne rozliczenie się nawet, jeśli wcale im to w niczym nie pomaga, chociaż faktycznie w większości takich przypadków małżonkowie składają dwa osobne PIT-y. Nie zawsze jednak wspólne rozliczenie się jest w ogóle możliwe. Małżonkowie mogą dokonać wspólnego rozliczenia wyłącznie w następujących przypadkach:

gdy mieszkają oboje na stałe w Polsce;

są małżeństwem co najmniej rok (to znaczy, że jeśli małżeństwo zostało zawarte w 2014 roku, pierwsze wspólne rozliczenie będzie mogło nastąpić dopiero w 2016 roku podczas rozliczania za rok 2015);

(to znaczy, że jeśli małżeństwo zostało zawarte w 2014 roku, pierwsze wspólne rozliczenie będzie mogło nastąpić dopiero w 2016 roku podczas rozliczania za rok 2015); małżonkowie mają wspólność majątkową przez cały rok podatkowy (nie przebywali w separacji, nie rozwiedli się w trakcie trwania roku podatkowego);

przez cały rok podatkowy (nie przebywali w separacji, nie rozwiedli się w trakcie trwania roku podatkowego); gdy złożą wniosek o wspólne opodatkowanie , czyli zaznaczą odpowiednie pole w zeznaniu podatkowym;

, czyli zaznaczą odpowiednie pole w zeznaniu podatkowym; gdy żaden z małżonków nie korzysta z opodatkowania ryczałtowego, liniowego, karty podatkowej, podatku tonażowego.

