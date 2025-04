Wszystkim wątpiącym w to, że wspólne konto małżeńskie ma jakikolwiek sens przedstawiamy zalety takiego rozwiązania. Być może po ich przeczytaniu sama namówisz męża na wspólne konto. Sprawdź, dlaczego jedno wspólne konto może być korzyścią dla was obojga!

Wspólne konto małżeńskie

Oto, dlaczego warto zastanowić się nad połączeniem zasobów waszych kont w jedno wspólne:

1. Transparentność

Jeśli uważacie, że wszystkie pieniądze w małżeństwie są wspólne, posiadając jedno konto, widzicie, kto na co i ile wydaje. Nie musicie bać się, że za waszymi plecami partner wydaje pieniądze w sposób, którego absolutnie nie akceptujesz.

2. Oszczędność

Owszem, można znaleźć konta, które są zupełnie darmowe i wtedy nie ma znaczenia, czy macie jedno wspólne, czy dwa osobne. Jeśli jednak płacicie za prowadzenia konta, jeśli jedno z nich zlikwidujecie, zmniejszycie miesięczne koszty.

3. Wygoda

Zdarza się czasem, że jednemu z małżonków nagle zabraknie środków na koncie i musi czekać, aż partner przeleje mu jakieś pieniądze. Jeśli będziecie mieć jedno konto, zawsze każde z was będzie miało dostęp do wszystkich pieniędzy, jakimi dysponujecie. Będziecie też mogli oboje kontrolować wydatki tak, by nie znaleźć się pod koniec miesiąca pod kreską w nadziei, że na koncie partnera jest więcej pieniędzy.

4. Możliwość otrzymywania bonusów i premii

Czasami banki przewidują różne premie za aktywność na koncie. Wiadomo, że jeśli będziecie z mężem korzystać z jednego konta i wpłacać tam obie pensje, macie większe szanse na takie bonusy, niż posiadając dwa osobne konta.

5. Poczucie równości w małżeństwie

Jeśli jedno z małżonków zarabia więcej, a drugie mniej i każde ma swoje własne konto, może pojawiać się pewien dysonans i poczucie, że jeden z małżonków jest bogatszy, a drugi biedniejszy. Wspólne konto pozwala tego uniknąć.

