Nie każdy lubi spotkania opłatkowe w pracy, wielu z nas sceptycznie podchodzi do tego typu spotkań i traktuje je tylko jako przymuszony obowiązek. Głupio nam dzielić się opłatkiem z obcymi ludźmi, ponieważ zwyczaj ten w naszej podświadomości dotyczy rodziny i najbliższych przyjaciół domu.

Reklama

Niestety jeśli dostaniemy zaproszenie na Wigilię służbową musimy się na niej zjawić, nawet jak nie mamy na to specjalnej ochoty. W taki dzień wypada się bardziej elegancko ubrać, niż to robimy na co dzień. Jeśli pracujemy w małej firmie życzenia składamy wszystkim pracownikom z osobna. W przypadku dużych przedsiębiorstw najlepiej ograniczyć się tylko do najbliższych współpracowników.

Jak zachować się w stosunku do szefa na takim przyjęciu? Na pewno nie należy wyrywać się z osobistymi życzeniami samemu. Najlepiej wspólnie z całym działem podejść do przełożonego i złożyć mu zbiorcze życzenia, bez rzucania się sobie w objęcia.

Reklama

Co do zwyczaju łamania opłatkiem jeśli się pojawi w formule spotkania nie wypada odmówić i należy przełamać się nim. Nawet jeśli nie czujemy się dobrze w takich sytuacjach nie możemy okazywać tego otoczeniu. Dobre maniery nakazują w takiej sytuacji robić dobrą minę do złej gry. Pocieszeniem może być to, że kolejne spotkanie opłatkowe będzie dopiero za rok.