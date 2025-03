Zwycięzca zostanie ogłoszony jeszcze we wrześniu i otrzyma 100 tys. dolarów.

Spis treści:

Mikołaj Wolanin, student prawa na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, znalazł się w gronie 10. najlepszych studentów na świecie. Chodzi o wyróżnienie w ramach organizowanego przez Varkey Foundation oraz Chegg.org w ramach Global Student Prize.

W gronie jego konkurentów są studenci z różnych zakątków świata, m.in. z Kanady, Argentyny, Malezji i Turcji.