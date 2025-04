Czy w firmie, w której pracujesz, funkcjonuje zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Jeśli tak, masz prawo ubiegać się z niego o dofinansowanie urlopu. Tzw. wczasy pod gruszą to nie relikt przeszłości, w wielu firmach można z nich korzystać także obecnie!

Dla kogo wczasy pod gruszą?

Jeżeli pracujesz w firmie, która zatrudnia co najmniej 20 osób i ma zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jesteś w gronie tych uprzywilejowanych, którzy mogą otrzymać dofinansowanie do wakacyjnego wypoczynku.

Z tzw. wczasów pod gruszą możesz skorzystać nie tylko ty, lecz także twoja najbliższa rodzina, czyli żona i dzieci. I to wyłącznie od was zależy, w jaki sposób wykorzystacie otrzymane dofinansowanie - czy wybierzecie się na zagraniczną wycieczkę z biurem podróży, czy pod namioty na Mazury.

Czy każdy może ubiegać się o dofinansowania do wczasów?

Dofinansowanie to pochodzi z funduszu socjalnego. To oznacza, że na wczasy pod gruszą mogą wybrać się ci pracownicy, którzy mają najtrudniejszą sytuację finansową. Mogą z nich skorzystać także emeryci, renciści i inne osoby uprawnione do tego w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jest to świadczenie uznaniowe, wiec nie powinno być przyznawane wszystkim pracownikom po równo. Nie może też zależeć od zajmowanego stanowiska, okresu zatrudnienia czy wymiaru etatu.

Kryterium przyznania dofinansowania jest sytuacja materialna danego pracownika i jego rodziny. Może się zatem okazać, że nie spełnia on warunków umożliwiających uzyskanie takiego wsparcia finansowego, jeżeli jego sytuacja finansowa jest zbyt dobra.

Jak ubiegać się o wczasy pod gruszą?

Jeżeli chcesz skorzystać z tej pomocy finansowej, złóż w dziale kadr stosowny wniosek. Nie możesz żądać dofinansowania do wczasów, ponieważ jest to świadczenie nieobligatoryjne. Pracodawca może jednak wykazać dobrą wolę i przyznać ci je. We wniosku musisz jeszcze przedstawić swoją sytuację osobisto-materialną.

