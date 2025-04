Zarządzanie finansami to ważna umiejętność. Naukowcy twierdzą, że najlepsze decyzje dotyczące naszych pieniędzy podejmujemy w wieku 53-54 lat.

Jak informuje „The Wall Street Journal”, naukowcy badali zdolność rozumienia zagadnień finansowych i wykorzystania tej wiedzy w praktyce. Na podstawie przeprowadzonych analiz wskazali, że najlepsze decyzje finansowe podejmujemy w wieku 53-54 lat.

W miarę starzenia się w większym stopniu polegamy na wcześniejszych doświadczeniach, sprawdzonych zasadach oraz intuicyjnej wiedzy na temat tego, jakie produkty lub strategie finansowe są korzystniejsze

– wyjaśnia Rafal Chomik, ekonomista z australijskiego ośrodka badawczego ARC Centre of Excellence in Population Ageing Research.

To właśnie w tym wieku nasze kompetencje finansowe są na najwyższym poziomie, potem jednak zaczynają stopniowo spadać.

Ponadto w tym wieku człowiek zaczyna też myśleć o wielkości przyszłej emerytury.

Przyjętego wieku nie należy jednak traktować dosłownie, gdyż nasze zdolności zarządzania finansami mogą być bardzo zróżnicowane.

Z ostatniego raportu „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2024” przeprowadzonego przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR, wynika, że Polacy są świadomi swoich braków w wiedzy ekonomicznej, ale zdają sobie też sprawę, że jej poszerzenie wpłynie na ich finanse osobiste.

Respondenci wskazali, że poprawa wiedzy finansowej przyczyni się m.in. do osiągnięcia lepszych efektów w oszczędzaniu (39 proc.), a 1/3 przyznaje, że ułatwi im ona gospodarowanie budżetem.

Badanie przeprowadzono w terminie 14 – 23 lutego 2024 metodą CATI na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków, reprezentatywnej dla populacji pod względem płci, wieku i lokalizacji (województwo i klasa wielkości miejscowości) n=1000. Przyjęto błąd pomiaru na poziomie 3%.

Niemal każdy wydaje na coś pieniądze. Jak zapanować nad finansami? Podstawą jest świadomość i edukacja, a także planowanie wydatków. Wymaga to on nas nieco dyscypliny, ale jest to inwestycja w naszą przyszłość i stabilność finansową.

