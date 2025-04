Reklama

To auto jest definicją nowoczesnego, sportowego luksusu. GLC jest najbardziej dynamicznym modelem w uznanej rodzinie SUV-ów z gwiazdą. Czym sobie na to uznanie zasłużył? Po pierwsze designem: mamy tu efektowne płaszczyzny, precyzyjnie uformowane krawędzie, wyjątkowe proporcje oraz wysokiej jakości wnętrze. Do tego osiągi i efektywność. I jeszcze ekologia – model ten będzie dostępny tylko z napędami hybrydowymi: jako hybryda plug-in lub tzw. miękka hybryda (ang. mild hybrid). Co to oznacza dla użytkownika? Codzienne przejazdy głównie na napędzie elektrycznym.

Dla nowego GLC żadne podłoże nie jest wyzwaniem. Doskonale czuje się zarówno na asfalcie, jak i na nieutwardzonych nawierzchniach. Tam pomaga standardowy napęd 4MATIC, elektryczny tryb terenowy w hybrydach plug-in, ekran off-roadowy oraz funkcja podglądu nawierzchni pod pojazdem. A dzięki nowej tylnej osi skrętnej GLC jest jeszcze zwrotniejszy i bezpieczniejszy. Jest się czym pochwalić.

Nowy GLC kontynuuje historię sukcesu swoich poprzedników: od chwili wprowadzenia, samochód z tej popularnej serii SUV-ów wybrało 2,6 miliona klientów. To jeden z najważniejszych modeli w naszym portfolio – w ciągu ostatnich 2 lat był najlepiej sprzedającym się modelem Mercedes-Benz. Jestem przekonana, że dzięki połączeniu przyjemności z jazdy, nowoczesnego designu oraz funkcji takich jak ekran off-roadowy czy nasza nawigacja z rozszerzoną rzeczywistością nowy GLC zachwyci zarówno poszukiwaczy przygód, jak i rodziny – powiedziała Britta Seeger, członek zarządu Mercedes-Benz Group AG.

Co jeszcze znajdziemy w nowym GLC?

Informację i przyjemność. Najnowszą generację systemu informacyjno-rozrywkowego MBUX (Mercedes-Benz User Experience). W praktyce wysokiej jakości grafiki na ekranie wskaźników i na centralnym wyświetlaczu niezwykle ułatwiają sterowanie funkcjami pojazdu. Informacje prezentowane są w estetyczny, uporządkowany i przejrzysty sposób. Pełnoekranowa nawigacja zapewnia idealne prowadzenie po trasie, a jako opcja może zostać wzbogacona o rozszerzoną rzeczywistość – kamera rejestruje wówczas otoczenie przed samochodem, a główny wyświetlacz „nakłada” na jej obraz wirtualne obiekty i informacje (na przykład znaki drogowe, strzałki, zalecenia dotyczące zmiany pasa czy numery domów). Dzięki temu o wiele łatwiej znajdziemy nasz cel, szczególnie w mieście.

Personalizacja na wyciągnięcie ręki

Zawsze chciałaś mieć osobistego asystenta? Masz go w Mercedesie. Zdolność dialogu i uczenia się asystenta głosowego „Hej Mercedes” bazuje na najnowocześniejszych algorytmach, dzięki czemu z czasem coraz bardziej dostosowuje się on do życzeń i preferencji użytkownika. Personalizujemy również muzykę i indywidualnie wyselekcjonowane informacje: na życzenie MBUX generuje krótkie wiadomości o długości do dwóch minut. Z kolei funkcja MBUX Smart Home zamienia GLC w mobilne centrum sterowania inteligentnym domem. Temperatura, oświetlenie, rolety oraz urządzenia elektryczne mogą być zdalnie monitorowane i sterowane za pośrednictwem systemu operacyjnego w samochodzie.

Najlepsza atmosfera

Przyjemnie? Może być jeszcze lepiej. Opcjonalny pakiet ENERGIZING Plus tworzy we wnętrzu odpowiednią atmosferę – np. ożywczą w przypadku zmęczenia lub relaksującą w obliczu podwyższonego poziomu stresu. A wirtualny trener ENERGIZING COACH proponuje program fitness lub wellness dopasowany do kierowcy i trasy. Z kolei pakiet AIR-BALANCE oferuje indywidualne, subtelne doznania zapachowe w kabinie GLC – zgodnie z osobistymi upodobaniami i w zależności od nastroju. Doskonałą jakość powietrza zapewnia funkcja odświeżającej jonizacji i filtrowania powietrza zewnętrznego oraz wewnętrznego. Opcjonalny system ENERGIZING AIR CONTROL monitoruje jakość powietrza w kabinie samochodu. W przypadku pogorszenia jakości, system przełącza klimatyzację w tryb recyrkulacji powietrza. Dwustopniowy filtr pozwala dodatkowo odfiltrować z powietrza drobny pył i dużą część zanieczyszczeń.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Przyjemność i piękno to jedno, ale ważne jest też bezpieczeństwo i tu Mercedes daje z siebie wszystko. W razie zagrożenia systemy wsparcia reagują na zbliżającą się kolizję. Aktywny asystent odległości DISTRONIC może zareagować na pojazdy stojące na drodze podczas jazdy z prędkością do 100 km/h, a aktywny asystent kierowania wykrywa pas ruchu za pomocą dodatkowego zestawu kamer 360 stopni, szczególnie przy wolnej jeździe, na przykład podczas tworzenia tzw. korytarza życia. Asystent rozpoznaje też znaki drogowe i oznaczenia robót drogowych, a także identyfikuje znaki warunkowe, takie jak „w mokrych warunkach” i ostrzega o znaku STOP oraz czerwonym świetle. Samochód ułatwia parkowanie, a jeśli chcemy – parkuje za nas.

Na życzenie nowy GLC jest dostępny z panoramicznym dachem z niemal nieograniczoną perspektywą nieba. Nic, tylko ruszać w trasę.

Materiał powstał z udziałem marki Mercedes.