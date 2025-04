Fot. Fotolia

W okresie ferii zimowych nierzadko decydujemy się na wypoczynek poza domem, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, planując wyjazd, aby mieć pewność, że jesteśmy dobrze przygotowani do podróży.

Rzeczy, które w pierwszej kolejności Polacy zabierają ze sobą, myśląc o bezpieczeństwie podczas urlopu to: niezbędne dokumenty (76%), telefon z ładowarką (73%) oraz pieniądze (73%). Niemal połowa badanych (48%) zabiera ze sobą lekarstwa. Ponad jedna czwarta zabiera także przewodnik po danym miejscu (28%) lub dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (26%). Jedynie co dziesiąta osoba (9%) uwzględniła informacje o swoim stanie zdrowia. Co o takiej kolejności wyboru sądzi lekarz?

"Sytuacje, kiedy nagle możemy potrzebować pomocy medycznej, potrafią przydarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie. Warto przygotować się na nie, mając stały dostęp do swoich informacji medycznych. Nie oznacza to już dzisiaj wożenia ze sobą teczki z całym plikiem dokumentów – zamiast tego wszystkie dane medyczne oraz niestandardowe informacje o naszym stanie zdrowia, możemy przechowywać w bezpieczny sposób w tzw. e-kartotece na platformie internetowej MinHolderNet" – wyjaśnia dr Marta Dusza, specjalista chorób zakaźnych, ekspert programu „Życie ekstremalne – nie tylko z wyboru”.

O czym pamiętać przed wyjazdem?

Przed wyjazdem warto zwrócić uwagę na kilka elementów, które zabezpieczą nas przed nieprzyjemnymi sytuacjami.

Poinformuj bliskich. Wspólne podróżowanie ma m.in. tę zaletę, że w razie przykrych zdarzeń możemy liczyć na pomoc drugiej osoby. Jeśli jednak preferujemy samotne podróżowanie, zawsze uprzedźmy kogoś bliskiego o terminie wyjazdu, dacie planowanego powrotu oraz dokładnym miejscu, w które się udajemy. Ważne numery telefonów. Warto mieć zapisane (nie tylko w telefonie) numery do zaufanych osób. Jeśli zepsuje lub rozładuje się nam telefon komórkowy, nie stracimy możliwości skontaktowania się z nimi. Jeśli wyjeżdżamy za granicę, koniecznie miejmy ze sobą numer do ambasady Polski w danym kraju. W razie np. zgubienia paszportu, będziemy mogli sprawnie skontaktować się z placówką, by ta udzieliła nam pomocy. Apteczka pod ręką. Posiadanie przy sobie zestawu pierwszej pomocy jest bardzo ważne. Pozwoli nam to na opatrzenie drobnych ran, które mogą nam się przytrafić. Kompletując przed wyjazdem podróżną apteczkę, pamiętajmy o wodzie utlenionej, plastrach, bandażu, małych nożyczkach, jak również środkach przeciwbólowych czy na biegunkę. Dodatkowo, w apteczce trzymajmy leki zalecone przez lekarza. Na czas podróży zaopatrzmy się w ich zapas.

Informacje o stanie zdrowia. Ważne jest, aby każdy bez względu na swój stan zdrowia posiadał przy sobie informacje o aktualnych i przebytych chorobach, przyjmowanych lekach czy urazach, których doznaliśmy w przeszłości. Poznanie miejsca wyjazdu. Zaopatrzmy się w przewodnik po danym mieście lub kraju. Poznamy dzięki temu miejsca, które szczególnie warto zobaczyć. Udając się za granicę, wcześniej dowiedzmy się o zwyczajach panujących w danym kraju, zachowaniach, które mogą być tam źle odebrane, ale również o sytuacjach, których powinniśmy unikać np. samotne podróżowanie autostopem.

