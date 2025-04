Wędrówki dla odkrywców

Przemierzając zielone łąki, sady, winnice, mijając imponujące zamki, górskie szczyty i krystaliczne jeziora, będziesz mógł się poczuć jak w idyllicznej, nieskażonej cywilizacją krainie. Niezależnie czy jesteś spacerowiczem czy wytrawnym wędrowcem – wizyta w położonym w północnej części Włoch Południowym Tyrolu to okazja do napawania się wspaniałą krainą ukształtowaną przez kontrast, jaki tworzą formacje alpejskich szczytów i śródziemnomorskie winnice. Region ten, położony jest w samym sercu Dolomitów, światowego dziedzictwa UNESCO. Liczne i zróżnicowane pod względem stopnia trudności szlaki sprzyjają zarówno rodzinom z dziećmi, jak i śmiałkom spragnionym widoku niepowtarzalnych krajobrazów. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym odkrywcą szukającym nowych wyzwań, czy przygodnym turystą poszukującym malowniczego miejsca na rodzinny spacer – w Południowym Tyrolu znajdziesz trasę na każdą z okazji.

Rodzinne trasy to kolejny atut tego regionu. Dobrym przykładem szlaków, które doskonale wpisują się w potrzeby rodziców chcących zwiedzać Południowy Tyrol wraz z dziećmi są np. trasy Waalwege położone wzdłuż historycznych kanałów nawadniających w Val Venosta/Vinschgau, Merano/Meran i ich okolic. Nie brak tu również różnorodnych szlaków tematycznych. Spacerując po nich natkniemy się na informacje o lokalnych produktach, legendach czy przyrodzie. To wspaniała okazja, aby połączyć aktywny wypoczynek w gronie rodziny z odkrywaniem regionalnych ciekawostek!

Rowerem przez bajkową krainę

Copyright: IDM Südtirol/Andreas Mierswa

Południowy Tyrol to idealne miejsce dla miłośników jazdy na rowerze, którzy znajdą w regionie setki kilometrów ścieżek rowerowych. Dolomity i dolina Val Venosta, dzięki dużej koncentracji oznakowanych szlaków rowerowych, stwarzają szczególnie dogodne warunki do jazdy na rowerze górskim. Z kolei ścieżki rowerowe w dolinie wyróżniającej się łagodniejszymi wzniesieniami, pozwalające na bardziej komfortową jazdę, będą dobrym wyborem dla rodzin z dziećmi lub mniej wymagających w tym zakresie rowerzystów. Jedno jest pewne – każdy będzie mógł podziwiać panoramiczne widoki oraz dziewicze krajobrazy.

Bardzo dobrym rozwiązaniem jest dostępna dla turystów karta bikemobil Card, która zapewnia nieograniczony dostęp do lokalnych autobusów, pociągów, kolejek linowych oraz oczywiście wypożyczalni rowerów. Kupić ją można na każdym dworcu kolejowym i autobusowym, w wypożyczalniach rowerowych oraz biurach informacji turystycznej. Miłośnicy dwóch kółek w szczególności upodobali sobie sieć hoteli BikeHotels Südtirol, która zaspokaja wszystkie potrzeby rowerzystów. Wsparciem służy profesjonalny personel oferujący fachową pomoc – od komfortowego zakwaterowania po usługi serwisowe.

Relaks i niepowtarzalna kuchnia

Copyright: IDM Südtirol/Christian Brecheis

Po aktywnym, radosnym dniu każdy zasługuje na odrobinę relaksu, zwłaszcza, że okolica zapewnia ku temu wiele okazji. Do dyspozycji odwiedzających Południowy Tyrol pozostają specjalnie przygotowane strefy wellness, centra odnowy biologicznej oraz SPA, oferujące tradycyjne zabiegi z wykorzystaniem naturalnych, regionalnych produktów. W bliskim sąsiedztwie znajduje się również Kalterer See – krystalicznie czyste i najcieplejsze jezioro w Alpach. Kąpiel w nim może okazać się niezapomnianą przygodą i jedyną w swoim rodzaju okazją na naładowanie baterii w otoczeniu malowniczych krajobrazów. W odzyskaniu harmonii i sił witalnych z pewnością pomoże wyjątkowy mikroklimat miasta Merano. Miejsce to słynie w szczególności z łaźni termalnych otoczonych bujną przyrodą z widokiem na pasmo górskie Texel. Już teraz warto pomyśleć o zakwaterowaniu.

Prezentując zalety Południowego Tyrolu, nie można zapominać o wybitnej kuchni oraz znanym na całym świecie lokalnym winie. Smaki alpejskie i śródziemnomorskie przeplatają się tutaj w niezwykły sposób, dając jedyne w swoim rodzaju doznania kulinarne. Miłośnicy dobrego jedzenia będą mieli z czego wybierać – pierogi, wytrawne paszteciki, wędzona szynka, strudel jabłkowy, aromatyczna kawa to tylko niektóre propozycje szefów kuchni. Podążając szlakiem najbardziej docenianych restauracji na całym świecie, warto przekonać się, co mogą zaoferować nam regionalne gospody lub jedna z wykwintnych restauracji. Aż 19 z spośród zostało wyróżnionych gwiazdkami Michelin! Do posiłku nie sposób nie zamówić południowotyrolskiego wina z jednej ze znakomitych winnic w regionie. Szczególnie polecane są szczepy Vernatsch, Lagrein i Gewürztraminer. Malownicze krajobrazy, liczne atrakcje, znakomite jedzenie i wino to z pewnością doskonały przepis na udane wakacje!

Decydując się na lato spędzone w tym wyjątkowym miejscu, warto zaplanować lot (lotniska położone najbliżej Południowego Tyrolu znajdują się w Innsbrucku lub w Weronie) lub wyprawę samochodem (dojazd możliwy jest trasą Brennerpass lub Brennerstraße – „drogą brennerską”). Podróż autem z Warszawy zajmie 15, a z Krakowa – 11 godzin.

Więcej informacji na temat niezapomnianych atrakcji Południowego Tyrolu można znaleźć na stronie: www.suedtirol.info/lato