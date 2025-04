Takie sytuacje bywają nagminne, choć na ogół walizka szybko się znajduje i właściciel może ją szybko odebrać. Niemniej, jeśli bagaż zostanie definitywnie zgubiony, czy ubezpieczenie turystyczne pokryje takie koszty?

Odpowiedzialność linii lotniczej

W przypadku, gdy nasz bagaż się nie odnajdzie, musimy zgłosić to w Biurze Zagubionego Bagażu w hali przylotów lotniska, na którym właśnie się znaleźliśmy. Jego pracownik na podstawie zeznań sporządza protokół PIR i udziela informacji, co jeszcze turysta może w takiej sytuacji zrobić. Zazwyczaj obowiązkowe jest wysłanie kopii biletu oraz kwitu bagażowego, jaki wręczono nam na lotnisku wylotowym. Przedstawiciel linii lotniczych po otrzymaniu tych dokumentów kontaktuje się z podróżującym w sprawie ewentualnej rekompensaty za zaginiony bagaż.

Niewielu turystów jest świadomych tego, że gdy bagaż zaginie w trakcie podróży liniami lotniczymi z kraju Unii Europejskiej do innego portu na świecie, jego właściciel ma prawo do ubiegania się o odszkodowanie, ale musi zgłosić swoje roszczenie nie później niż 7 dni od daty przylotu. Konwencja Montrealska regulująca sprawy między innymi zagubionego bagażu wskazuje, że linie lotnicze w regulaminie przelotu mogą wskazywać na ograniczenie odpowiedzialności za cenne rzeczy pasażerów umieszczone w bagażu nadawanym do luku bagażowego. Za zagubione walizki możemy otrzymać rekompensatę w maksymalnej wysokości 20 dolarów za 1 kilogram ładunku.



Warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie

Turyści rzadko wykupują ubezpieczenie bagażu, a jest ono przydatne na wypadek, gdy przewozimy cenne rzeczy. Ubezpieczenie turystyczne może obejmować w dodatkowej polisie zabezpieczenie ekwipunku, jak ma to miejsce np. w ofercie Signal Iduna. W wersji standardowej ubezpieczeń turystycznych najczęściej ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zagubiony bagaż, a jedynie za koszty leczenia, pomoc i ochronę prawną, następstwa nieszczęśliwych wypadków czy assistance. Można jednak rozbudować standardową wersję właśnie o ubezpieczenie bagażu podróżnego i mieć pewność, że jeśli ulegnie on zagubieniu na lotnisku czy podczas podróży autokarowych, ubezpieczyciel wypłaci solidne odszkodowanie rekompensujące poniesioną stratę.

