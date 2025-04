Wyprzedzanie to z najbardziej niebezpiecznych manewrów na drodze, dlatego nic dziwnego, że nas stresuje, a nawet nieraz wręcz przeraża, szczególnie jeśli wyprzedzić trzeba tira. Obawiamy się, że nie zdążymy wyprzedzić, że nie zdążymy się schować, bo albo jedziemy za wolno albo wyprzedzany tir ma większą prędkość, niż szacowałyśmy.

Z naszej ankiety, którą przeprowadziłyśmy w ramach akcji #bezObaw i w której wzięło udział prawie 1,5 tys. kobiet wynika, że aż dla co trzeciej z nas wyprzedzania tira to prawdziwy koszmar! W bezpiecznym wyprzedzaniu tira nie pomoże nam wyścigowe auto, ale nasz własny refleks, opanowanie i wyobraźnia. Jak to zrobić bezpiecznie?

Jak wyprzedzić tira?

Zapytałyśmy o to eksperta w dziedzinie prowadzenia pojazdu i instruktora nauki jazdy, Waldemara Kowalskiego. Dostałyśmy w odpowiedzi całą listę zasad, które pomogą nam opanować ten manewr i jeździć bezpiecznie i bez obaw.

Zachowaj szczególną ostrożności zarówno przed, jak i w trakcie wykonywania manewru na drodze Przed rozpoczęciem wyprzedzania upewnij się, czy odcinek drogi nie jest oznaczony zakazem wyprzedzania Określ się, czy stan nawierzchni drogi jest odpowiedni do tego, by podjąć próbę wyprzedzania. Zalegający śnieg, lód, duże opady deszczu czy woda mogą nam to uniemożliwić. Sprawdź, czy droga jest widoczna. W przypadku mgły, czy zakrętu na drodze, wyprzedzanie jest niewskazane, a nawet zabronione. Upewnij się, czy masz wystarczającą ilość miejsca na sąsiednim pasie ruchu i przed pojazdem lub pojazdami, które chcesz wyprzedzić. Sprawdź, czy wyprzedzając, nie stworzysz zagrożenia dla pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka. Ustal, czy pojazd wyprzedzany nie włączył kierunkowskazu, sygnalizując o zmianie pasa ruchu na lewy. Określ, czy samochód, który będziemy wyprzedzać, nie porusza się z maksymalną prędkością dozwoloną. Ustal, czy pojazd, którym jedziesz, będzie miał możliwość odpowiedniego przyspieszenia, by wykonać manewr wyprzedzania. Upewnij się w lusterkach czy twój pojazd nie jest wyprzedzany przez innego uczestnika ruchu drogowego. Zawsze utrzymuj bezpieczną odległość od wyprzedzanego pojazdu.

My dodałybyśmy do tego jeszcze jedną ważną zasadę: zanim siądziesz za kierownicę sprawdź stan swojego auta. Podczas wyprzedzania rośnie ryzyko, że koła stracą przyczepność, a ty - panowanie nad samochodem. To szczególnie ważne, kiedy jedziemy w gorszych warunkach pogodowych, np. w deszczu, którego u nas przecież nie brakuje. Żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym uczestnikom ruchu drogowego, zadbaj o opony w swoim samochodzie: powinny mieć wysoki bieżnik, który łatwo będzie odprowadzał wodę podczas jazdy w deszczu i zagwarantuje nam bezpieczną jazdę #bezObaw.

