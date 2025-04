Wnętrze twojego samochodu powinno do ciebie pasować. Musisz czuć się w nim swobodnie i komfortowo. To właśnie w aucie masz czas na chwilę relaksu, pozbieranie własnych myśli i upajanie się błogą ciszą. Mamy dla ciebie listę gadżetów od ŠKODY, które podniosą komfort każdej podróży.

Miejsca pod dostatkiem

Wybierasz się w daleką podróż? Masz ze sobą ogromną ilość bagażu, a do tego narciarski sprzęt? Świetnym rozwiązaniem będzie zamontowanie w bagażniku dwustronnej maty. Z jednej strony pokryta jest ona wysokiej jakości tkaniną z przeznaczeniem do codziennego użytku, a z drugiej powierzchnią gumową, odporną na wodę i brud – sprawdzi się idealnie i łatwo wyczyści, gdy potrzebujesz przewieźć np. zabłocone narty. Dwustronna mata bagażnika występuje w modelach ŠKODY Rapid i Octavia.

Pod prąd

Smartfon, laptop, iPad - jesteśmy otoczone przez elektroniczne sprzęty, które wymagają dostępu do prądu. Mamy dla ciebie świetne samochodowe rozwiązanie – gniazdo 230V. Nowy Superb i Octavia wśród wielu przemyślanych rozwiązań wyróżniają się tym szczególnie poręcznym w dzisiejszych czasach: typowym gniazdkiem, przez które bez żadnych dodatkowych adapterów można podłączyć ładowarkę swojego telefonu, laptopa albo na przykład lodówkę turystyczną.

Kobieca sprawa

Gadżet, który pokochasz to haczyk na torbę. To jedno z tych rozwiązań, którego potrzebuje każdy, ale ŠKODY mają na nie odpowiedź: torebkę musisz mieć tuż przy sobie, bez konieczności sięgania do tyłu, na kanapę i bez ryzyka zsunięcia się niej z siedziska przedniego fotela, prawda? Dlatego też klamka otwierająca schowek przed siedzącym z przodu pasażerem ma drugą funkcję – uchwytu na torby. To rozwiązanie mogą wykorzystać kierowcy modeli Fabia, Roomster, Rapid, Octavia, Yeti i Superb.

Mroźne szyby

Absolutny zimowy must-have to skrobaczka do szyb! Wiem jednak, że łatwo o niej zapomnieć! W modelach Fabia, Rapid, Octavia i Superb można ją schować na wewnętrznej stronie wlewu paliwa. Gdy ma stałe miejsce, nigdy się już nie zgubi i zawsze będziesz miała ją przy sobie.