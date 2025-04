Rozkojarzona, buja w obłokach, gawędzi przez telefon z przyjaciółką, poprawia make-up, szuka czegoś w torebce i prowadzi – ta charakterystyka kobiet często pojawia się w krzywdzących żartach. A przecież wcale takie nie jesteśmy. Badania dowodzą, że kobiety za kółkiem (szczególnie matki) są mniej brawurowe i są bardziej odpowiedzialne niż mężczyźni. Jedynie 3% kobiet potwierdziło, że w czasie jazdy zdarzyło się im wykonywać makijaż, podczas gdy do picia, jedzenia, czy rozmawiania przez telefon przyznaje się więcej facetów. A mamy za kółkiem to osobna kategoria kierowców. One naprawdę dbają o bezpieczeństwo i są świetnymi kierowcami.

Reklama

Jestem moto matką i nic, co ma cztery koła nie jest mi obce

Każda matka ma pewną nadzwyczajną umiejętność. W jednej chwili potrafi robić pranie, gotować, karmić dziecko, a nawet się z nim bawić. I tę multizadaniowość mamy przenoszą też do swojego „motożycia”. Badania naukowe dowodzą, że kobiety na drodze wyróżnia większa podzielność uwagi i spostrzegawczość. To dlatego jesteśmy w stanie prowadzić, rozmawiać z dzieckiem o lekcjach, ukochanej postaci z bajki, czy o obiedzie, który po powrocie do domu wspólnie ugotujemy. Ale ta podzielność uwagi nie ma nic wspólnego z rozkojarzeniem. Jesteśmy świadome i stawiamy przede wszystkim na bezpieczeństwo jazdy. Za kółkiem kobieta matka jest spostrzegawcza, czujna i ostrożna. Wiadomo - wiezie ze sobą swoje dziecko - ważnego małego pasażera.

Zabiegana, ale zawsze bezpieczna

Dzisiejsze mamy są aktywne zawodowo, dbają o siebie, chcą się rozwijać, są niezwykle ambitne i często bardzo zapracowane. To dlatego ich życiowe wybory muszą być dobrze przemyślane. Te dotyczące zakupu auta też. Samochód motomamy powinien pomieścić całą rodzinę i mieć pojemny bagażnik oraz być wygodny i przede wszystkim bezpieczny. Taka właśnie jest Škoda Octavia – dynamiczna, stylowa, dopasowana do aktywnego stylu życia współczesnej kobiety.

Jeśli ty również jesteś motomamą, to podziel się z nami opowieściami o swoich przygodach za kółkiem. Škoda Polska przygotowała naprawdę wyjątkowy konkurs!

fot. Materiały prasowe ŠKODA

Zadanie konkursowe:

Droga moto mamo, wyślij nam swoje zdjęcie z samochodem i opisz zabawną historię, która ci się przydarzyła w aucie, na drodze lub w czasie podróżowania samochodem z dziećmi.

Nagrody:

3 nagrody główne: sesja w magazynie VIVA! + zestaw podróżny od Škoda: poduszka podróżna dla dzieci, 2 ochraniacze na pas i torba podróżna – wartość 1 374,60 zł

7 nagród dodatkowych: zestaw podróżny od Škoda: poduszka podróżna dla dzieci, 2 ochraniacze na pas i torba podróżna – wartość 1 374,60 zł