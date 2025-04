Czy zastanawialiście się, skąd biorą się stereotypy na temat kompetencji za kierownicą? ŠKODA Polska doceniając sprawnych i pewnych kierowców, jakimi są kobiety postanowiła to sprawdzić

i zleciła obszerne badania Domowi Badawczemu Maison, w ramach akcji "#Kobietyprowadzą, stereotypy wysiadają!".

Wyniki potwierdziły - kobiety prowadzą nie tylko bezpiecznie, ale też pewnie! Czy mają jednak tego świadomość? Zobaczcie, co pokazały badania.

Krytykowanie nie sprzyja kompetencjom

Najbardziej szkodliwe dla umiejętności kobiet za kierownicą jest nieustanne, a niekiedy wręcz nawykowe krytykowanie ich jazdy. Dlaczego? Okazuje się, że w ten sposób obniża się poczucie ich kompetencji. Tracimy wtedy wiarę w siebie, poddajemy w wątpliwość swoje własne decyzje czy oceny.

Doświadczenie dodaje pewności

Co determinuje postawy kobiet względem powadzenia samochodu? Jak pokazał raport Instytutu Badawczego ARC Rynek i Opinia, w największym stopniu decydują trzy zmienne – częstość prowadzenia samochodu, długość posiadania prawa jazdy oraz bycie główną użytkowniczką pojazdu. To doświadczenie w roli kierowcy sprawia, że lubimy prowadzić, robimy to dobrze i czujemy się pewnie za kierownicą.

fot. serwis prasowy ŠKODA

Kobiety coraz częściej są też właścicielkami samochodu. Jakie auta wybierają? Bezpieczne, wygodne i dopasowane do swojego temperamentu oraz potrzeb.

Katarzyna Bujakiewicz, aktorka filmowa i teatralna, jest osobą bardzo aktywną, uwielbia sport. Nie powstrzymają jej ani deszcz ani zimno, kiedy ma ochotę biegać. Wybrała Škodę Octavię. Dlaczego? To niezwykle dynamiczny i stylowy samochód, który najlepiej pasuje do jej aktywnego stylu życia.

Katarzyna lubi wyzwania, a do tego często pokonuje trasę między Poznaniem a Warszawą, dlatego jej samochód musi świetnie sprawdzać się też w dłuższych trasach, właśnie tak jak drapieżna i zarazem komfortowa Škoda Octavia.

Więcej na temat wyników badań przeczytasz w rozdziale trzecim raportu dla ŠKODA Polska - "Kobiety prowadzą pewnie".

