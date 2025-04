Ceny Fiatów spadły nawet o 15 tys. złotych za bestsellerowego Tipo w wersjach HB i Station Wagon, do 12 tys. złotych za eleganckiego Tipo Sedan i do 7,5 tys. złotych za SUV-a 500X. Zakup auta marki Alfy Romeo jest premiowany rabatem w wysokości do 17 tys. złotych za model Giulietta i do 45 tys. złotych za stylowego sedana Giulia i SUV-a Stelvio. Obniżki na wyprodukowane przed styczniem 2019 modele wynoszą:

Reklama

Renegade'a do 20 tys. złotych

wszechstronnego Compassa ponad 30 tys. złotych

Grand Cherokee mogą osiągnąć nawet 50 tys. złotych

Fiat, Jeep, Alfa Romeo i Abarth witają nowy rok najwyższymi rabatami!

W Salonach marek należących do FCA właśnie ruszyła wielka wyprzedaż samochodów z rocznika 2018. Dealerzy zachęcają najlepszymi cenami na szeroką gamę nowoczesnych samochodów dostępnych od ręki. Warto się pospieszyć, bowiem wyprzedaż kończy się 31 marca 2019 r. lub wraz z wyczerpaniem dostępności. Zatem, kto pierwszy, ten lepszy!

Na tę chwilę czekali łowcy okazji!

W jedną, sylwestrową noc ceny samochodów Fiata z rocznika 2018 spadły nawet o 15 tys. zł! Właśnie na takie obniżki mogą liczyć nabywcy bestsellerowego Fiata Tipo w wersjach pięciodrzwiowej HB lub Station Wagon. Niewiele mniej, bo aż do 12 tys. złotych zaoszczędzą przyszli właściciele eleganckiego Tipo Sedan. Cena kultowej 500 zmalała nawet o 8 tys. zł, a rodzinnego 500L zmniejszyła się o 10 tys. złotych. W noworocznej wyprzedaży SUV 500X z rocznika 2018 kosztuje nawet o 7,5 tys. zł mniej!

Fanom sportowych emocji Dealerzy polecają przyspieszające bicie serca samochody marki Alfa Romeo. Decydując się na dynamiczną, odnowioną Giuliettę z roku 2018, skorzystamy dziś z kuszącego rabatu wynoszącego do 17 tys. złotych. Z kolei wybór luksusowej Giulii lub pięknego SUV-a Stelvio przyniesie oszczędności na poziomie do 45 tys. złotych w porównaniu z oryginalnymi cenami z zeszłego roku.

Zima to idealny sezon na zakup Jeepa, szczególnie gdy ceny poszczególnych modeli topnieją nawet o 50 tys. złotych! Właśnie na takie obniżki mogą liczyć nabywcy bezkompromisowego Jeepa Grand Cherokee. Zakup nowego Wranglera z rocznika 2018 będzie oznaczał rabaty do 23 tys. złotych lub o kolejne 2 tys. złotych w przypadku wersji Unlimited. Jednak również mniejsze, podbijające krajowy rynek modele amerykańskiej marki z siedmioszczelinowym grillem w nowym roku są dostępne w równie wystrzałowych cenach.

Obniżki na wyprodukowanego przed styczniem 2019 Renegade'a wynoszą do 20 tys. złotych, a na wszechstronnego Compassa aż do 32 tys. złotych! Początek wyprzedaży to najlepszy moment na podjęcie decyzji o zakupie nowego samochodu. Właśnie teraz na placach dealerskich jest największy wybór marek, modeli i wersji objętych atrakcyjnymi rabatami.

Zapraszamy do Salonów i na strony internetowe marek FCA!

Modele podlegające wyprzedaży łączą się ze specjalnymi produktami finansowymi przygotowanymi we współpracy ze spółkami finansowymi Grupy FCA: FCA-Group Bank Polska S.A. i FCA Leasing Polska Sp. z o.o. Każdy z Klientów, bez względu na to czy jest konsumentem, czy przedsiębiorcą znajdzie dopasowaną dla siebie formę finansowania zakupu wybranych samochodów z Grupy FCA.

W specjalnej ofercie finansowej łączącej się z upustami wyprzedażowymi znajdują się m.in. Kredyt 4U (FOR YOU - DLA CIEBIE) i Leasing 4U. Najważniejsze z zalet oferty leasingowej kierowanej do nabywców samochodów znajdujących się w Salonach dealerskich sieci FCA Poland S.A. to: atrakcyjny całkowity koszt leasingu i niski czynsz miesięczny, bo już od 1% wartości samochodu brutto + koszt ubezpieczenia GAP oraz wysoki wykup samochodu gwarantowany przez wybrane Salony dealerskie. Największymi zaletami oferty kredytowej są:

bardzo atrakcyjne oprocentowanie kredytu : już od 0,49% na okres 12 miesięcy,

: już od 0,49% na okres 12 miesięcy, niska pierwsza wpłata własna Klienta na poziomie 10% wartości samochodu oraz elastyczny okres.

Oferta 4U to oferta dla Ciebie! Zapraszamy do Salonów FCA, by zapoznać się ze szczegółami oferty finansowej i ubezpieczeniowej dedykowanej samochodom FCA!

Kredyt 4U - Kredytodawcą jest FCA-Group Bank Polska S.A. z siedzibą al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Przykład reprezentatywny dla samochodu w cenie 55 032,85 zł brutto: wpłata własna: 13 103,69 zł, okres kredytu: 36 miesięcy, 36 miesięcznych rat: 1 332,43 zł; stopa procentowa stała: 4,59 %, Rzeczywista roczna stopa oprocentowania: 9,1%, całkowita kwota kredytu: 41 929,16 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowity koszt kredytu: 6 038,12 zł (w tym opłata przygotowawcza: 1 302,97 zł, odsetki: 3 231,99 zł, ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt Komfort: 1 503,16 zł), całkowita kwota do zapłaty 47 967,28 zł. Obowiązkowe AC oraz GAP lub Bezpieczny Kredyt. Wyliczenie na dzień 02.01.2019r. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Przyznanie kredytu uzależnione jest od pozytywnej oceny zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Szczegóły dotyczące oferty kredytowej i ubezpieczeniowej w salonach grupy FCA oraz na www.fcabank.pl.

Reklama

Leasing 4U i 4U z wykupem - Leasingodawcą jest FCA Leasing Polska Sp. z o.o. z siedzibą al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa. Szczegółowe warunki leasingu określone są w umowie, zawarcie umowy jest uzależnione od oceny zdolności leasingowej klienta. Wykup gwarantowany przez wybranych dealerów sieci FCA Poland S.A. (dane spółki: ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała). Oferta leasingu jest skierowana tylko do przedsiębiorców oraz dotyczy wybranych wersji Fiat. Podane warunki obowiązują według stanu na 02.01.2019 i mogą ulec zmianie. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, rzeczywisty wygląd i cechy pojazdu mogą się różnić od prezentowanych w materiale reklamowym. Szczegóły oferty i informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska dostępne u dealerów.