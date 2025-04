Reklama

Wakacje tuż tuż, a Ty jeszcze niespakowana? Nie masz pojęcia, co koniecznie musisz zabrać ze sobą w podróż? Nie martw się! Podpowiemy Ci, co należy zabrać ze sobą tak, byś spokojnie mogła się zrelaksować, bez obawy, że o czymś zapomniałaś.

Specyfiki z filtrami

Pierwszym i najważniejszym elementem są preparaty zawierające filtry UV. Pamiętaj, że innej ochrony potrzebuje twoja skóra, a innej skóra dziecka. Zwracaj, więc uwagę na rodzaj filtrów.

Kremy i żele chłodzące

Jeśli mimo zabezpieczenia skóry odpowiednim preparatem z ochroną SPF dojdzie do poparzenia, musisz niezwłocznie zainterweniować. Posmaruj poparzone miejsce kremem lub żelem chłodzącym, co przyniesie natychmiastowy efekt. Kupisz je taniej korzystając z promocji i kodów rabatowych Beautikon.

Środki odstraszające komary i inne owady

Nie ważne gdzie się wybierasz, ten produkt w porze letniej to bezsprzeczny must have. Pomijając aspekt tego, że ukąszenia nie są ani estetyczne, ani przyjemne, należy pamiętać o tym, że komary i inne insekty są nośnikami przeróżnych chorób. Lepiej, więc stosować repelenty prewencyjnie, niż wracać z wakacji z niemiłą pamiątką.

Plastry, bandaże, opatrunki

Zapowiada się aktywnie spędzony czas? Dużo pieszych wędrówek, a buty mają właśnie zaliczyć swój chrzest bojowy? Musisz liczyć się z tym, że wszystko może się zdarzyć. Pęcherze, otarcia, odciski to tylko nieliczne przykłady nieplanowanych przygód, jakie mogą na czyhać podczas aktywnych wakacji. Powinnaś, więc spakować plastry z opatrunkiem, najlepiej w różnych rozmiarach i wodoodpornych. Na rynku dostępne są także specjalne plastry na odciski i pęcherze, które świetnie się sprawdzają przynosząc ulgę obolałym stopom i pozwalają cieszyć się dalszymi wędrówkami.

Przybory toaletowe i kosmetyki codziennego użytku

O higienę jak wiemy należy dbać zawsze, a jak zawsze - to i wszędzie. Zwłaszcza latem, kiedy temperatury nas nie oszczędzają i jesteśmy szczególnie narażeni na pocenie się. Nie będą nam one takie straszne, gdy zabierzemy ze sobą odpowiednie antyperspiranty. Dobrą opcją na lato są takie, które nie zatykają porów naszej skóry i mają lekką konsystencję, co jest niezwykle ważne podczas upałów. Co poza nimi? Oczywiście wszelkie przybory i kosmetyki typu: szczoteczka do zębów, pasta, szczotka lub grzebień do włosów, mydło, płyn do higieny intymnej, chusteczki odświeżające, szampon do włosów, krem lub balsam, który skutecznie nawilży twoją muśniętą przez słońce skórę, artykuły higieniczne, tonik do twarzy. Jeżeli należysz do kobiet, które latem nie unikają makijażu, wrzuć do kosmetyczki swoje ulubione kolorowe kosmetyki. Nie przegap kodów rabatowych i promocji Estyl.pl.

Jeśli spakujesz swoją kosmetyczkę zgodnie z powyższymi radami, na pewno niczego Ci nie zabraknie, a wszystko, czego będziesz potrzebować, będzie zawsze pod ręką.