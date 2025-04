Co decyduje o udanym urlopie? Na pewno wiele czynników: zgrana ekipa, piękna pogoda, atmosfera miejsca, które wybierzesz na czas pobytu. Wyjazd warto zaplanować z wyprzedzeniem i koniecznie zrobić listę niezbędnych rzeczy do zabrania.

Reklama

Zarówno tych oczywistych, jak ubrania, pieniądze, środki higieny osobistej, a także tych "na wszelki wypadek", które okazują się ratunkiem w kryzysowych sytuacjach. Oto kilka podpowiedzi, o czym warto pamiętać, żeby podczas wakacji uniknąć przykrych niespodzianek.

Środki odstraszające owady i kleszcze

Jeśli mieszkasz w mieście przemysłowym, atak owadów raczej Ci nie grozi. Dlatego w trakcie pobytu nad morzem, jeziorem czy w górach, plaga komarów, meszek albo kleszczy może Cię niemile zaskoczyć i popsuć dobrą zabawę. Zaopatrz się więc w dobry spray, dzięki któremu zabezpieczysz się przed ukąszeniami i spakuj środek łagodzący swędzenie, pieczenie czy rumień, powstałe na skutek ewentualnego ataku wroga. Przed wyruszeniem w drogę zapoznaj się też z zasadami usuwania kleszczy.

Plastry, opatrunki

Aktywne wakacje to czas, kiedy łatwo o skaleczenie albo otarcie. Innym problemem mogą być niewygodne buty – bywa, że podczas wędrówek ucisk obuwia skutkuje pęcherzami i zdarciem skóry. Tymczasem wszelkie rany trzeba zdezynfekować i zakryć opatrunkiem, żeby uchronić je przed zanieczyszczeniami.

Środki ochrony przed słońcem

Często pamiętamy o filtrach przeciwsłonecznych planując wylegiwanie się na plaży. Tymczasem o oparzenia słoneczne łatwo jest i w górach, podczas żeglowania, i w trakcie zwykłego spaceru po mieście w gorący dzień. Zawsze smaruj ciało dobrym balsamem ochronnym i zapomnij o olejkach czy przyspieszaczach opalania, bo promienie UV bywają bardzo niebezpieczne. Środki ochrony przed słońcem to jednak nie tylko filtry, ale też nakrycie głowy oraz zakrywanie znamion – jeżeli masz na ciele większe, pojedyncze pieprzyki, zawsze pokrywaj je warstwą blokera. Wreszcie – spakuj coś na oparzenia słoneczne, tutaj sprawdzi się np. pianka lub żel chłodzący z pantenolem.

Odzież przeciwdeszczowa

Zabranie ze sobą kurtki przeciwdeszczowej wydaje się oczywiste, jednak i o tym zdarza się zapomnieć w przedwyjazdowej gorączce. Świetnym rozwiązaniem jest foliowy płaszcz przeciwdeszczowy z kapturem – tani, lekki, poręczny, który łatwo spakować do torby czy plecaka. Na pewno nie przemoknie i z nim nie zaskoczy Cię żadna pogoda. Jeśli zaś planujesz spać na polu namiotowym – weź kalosze, a unikniesz niszczenia obuwia podczas spacerów po błocie.

Leki

Podręczna apteczka z lekami to rzecz na wyjeździe niezbędna. Jeśli na stałe przyjmujesz jakieś leki, nie możesz o nich zapomnieć – tym bardziej, gdy są na receptę. Co jeszcze musisz mieć pod ręką? Na pewno lek przeciwbólowy. Najlepiej, żeby dodatkowo był także przeciwzapalny, aby działać na przyczynę bólu. Czasami ból jest w stanie zepsuć dobry, wakacyjny humor i pokrzyżować plany, więc bólu trzeba pozbyć się możliwie szybko. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie leku w formie płynnej kapsułki, która szybko się rozpuszcza i uwalnia substancję czynną. Skutecznym środkiem w takich sytuacjach może być IBUM Express – lek w formie płynu, zamkniętego w wygodnej kapsułce, który wyróżnia się szybkim działaniem. Jeśli chodzi o inne przydatne leki, to warto mieć w pogotowiu także środek przeciwbiegunkowy oraz łagodzący objawy choroby lokomocyjnej.

Reklama

Niestety, wakacyjne wyjazdy zawsze okazują się za krótkie. W tym czasie trzeba więc skupić się na przyjemnościach związanych z podróżowaniem i naładować akumulatory na kolejne miesiące intensywnej pracy. Dopisz powyższe punkty do listy najważniejszych rzeczy do spakowania i zawsze miej je przy sobie, choć idealnie będzie wtedy, jeśli większość z nich... nigdy Ci się nie przyda!