Oczywiście wiele zależy od destynacji i rodzaju wypoczynku. Inaczej wygląda zawartość górskiego plecaka, a inaczej walizka na grecką wyspę. Ale są pewne rzeczy, które każda aktywna kobieta powinna ze sobą zabrać.

1. Dwa w jednym - tunika na plażę/sukienka na popołudnie

Na plażę i po plaży, czyli dwa w jednym. Spakuj sukienkę lub tunikę, która będzie idealna na letnie spacery po plaży, a z dodatkami, biżuterią, chustą lub ponczo wieczorem przeobrazi się w kreację do knajpy.

2. Coś na głowę

Kapelusz, czapka albo… wielofunkcyjna chustka, której nie zwieje wiatr, a ochroni głowę przed słońcem.

3. Okulary przeciwsłoneczne

Koniecznie z filtrem, a im większe nasłonecznienie, tym ciemniejsze szkła. Wybierz lekkie sportowe modele, żeby w upały nie uciskały nosa i policzków. Powłoka polaryzacyjna wskazana - szczególnie jeśli uprawiasz sporty wodne, przebywasz nad wodą, jeździsz na rowerze, prowadzisz samochód.

4. Krem z filtrem

I to niejeden! Do twarzy - SPF 50, do ciała na początku też, potem można zejść do 30, 20 SPF. I pamiętaj - co godzinę trzeba się „dosmarować”. Oraz po każdej kąpieli.

5. Zestaw plażowo-kąpielowy

Strój do pływania i opalania się, lekki ręcznik szybkoschnący najlepiej z antybakteryjna powłoką, okularki do pływania, żeby woda w basenie czy morzu nie szczypała w oczy. Dobrze jest mieć też czepek na wszelki wypadek (jeśli nie chcesz myć głowy non stop).

6. Klapki pod prysznic, sandały do chodzenia

Wiadomo - w japonkach można iść najwyżej na basen lub nad brzeg morza czy jeziora. Na dłuższe piesze wycieczki potrzebne są przewiewne, wygodne sandały, najlepiej z amortyzowaną wyprofilowana podeszwą.

7. Buty sportowe

Sprawdzą się jako buty do chodzenia, biegania i na chłodniejsze wieczory, gdy na sandały ciut za zimno. Warte rozważenia są adidasy do triatlonu - można z nich chodzić, biegać, a jednocześnie są superlekkie i przewiewne (i szybko schną).

8. Apteczka - wiadomo

A w niej koniecznie: plastry i bandaż elastyczny, spray odkażający lub woda utleniona, krem lub żel na urazy i stłuczenia, tabletki przeciwbólowe, które pomogą m.in. na bóle miesiączkowe (i nie tylko), leki przeciwgorączkowe, tabletki na ból gardła, preparat przeciw biegunce, preparat na zaparcia, maść lub spray na oparzenia z pantenolem, kropelki do nosa, sól fizjologiczna w małych ampułkach do płukania oczu, zapas chusteczek higienicznych, wilgotne chusteczki odświeżające i antybakteryjne, tampony i podpaski.

A dla uprawiających sport także: opaski na urazy, np. zwichnięty staw skowy, maści rozgrzewające, przeciwbólowe oraz gotowe kompresy chłodzące.

