Hiszpania daje wiele możliwości spędzenia wymarzonych wczasów. Można zwiedzać regiony z zabytkami, smakować tapas i hiszpańskie wina, odpoczywać na plaży lub ruszyć na wycieczki w góry.

Reklama

Otoczona przez Ocean Atlantycki i Morze Śródziemne Hiszpania, posiada ponad 4000 km pięknego piaszczystego i skalistego wybrzeża. Costa Blanca, Costa del Sol i Costa de la Luz zapewniają słoneczne wakacje w Hiszpanii do późnej jesieni.

Nie mniej atrakcyjny wypoczynek znajdziemy w górach, których w Hiszpanii nie brakuje. Piękne są Góry Kantabryjskie, Kastylijskie, Betyckie z Sierra Nevada, ale najbardziej fascynujące to Pireneje, które ciągną się od Atlantyku do Morza Śródziemnego.

Wypoczynek nad Morzem Śródziemnym

Wczasy w Hiszpanii Polacy najchętniej spędzają latem na Costa Brava, które nazywane jest Dzikim Wybrzeżem. Góry stromo schodzą tam do morza, a brzegi są nierówne, skaliste lub zalesione. Mnóstwo tam malowniczych, osłoniętych skałami, zatok i zatoczek, żwirowych i kamienistych plaż, ale również dużo piaszczystych i szerokich, oraz kurortów.

Atrakcje na Costa Brava

Alt Emporda to północna część Costa Brava, urwista, z antyczną, grecko-rzymską osadą Empuries. W przerwie między opalanem warto wybrać się na mokradła Parc Natural dels Aiguamolls de l'Emporda, gdzie gnieżdżą się setki ptaków wodno-błotnych. Obserwuje się je ze specjalnych kryjówek – małych drewnianych baraków ze szczeliną-okienkiem na lunety i lornetki. Kolejne miejsce do zobaczenia to Cap de Creus, skalisty półwysep, gdzie Pireneje schodzą do morza.

Można wybrać się również na wycieczki szlakiem „złotego trójkąta sztuki”, czyli miejsc związanych z Salvadore Dalim, jednym z najciekawszych artystów XX wieku.

La Selva, czyli plażowanie i zabawa

Południowa część Costa Brava obejmuje okolice gwarnego, zawsze pełnego turystów Lloret de Mar i średniowiecznego, otoczonego murami, Tossa de Mar. Lloret de Mar, przez wielu uznawana za centrum rozrywki na Costa Brava, słynie z nocnych klubów, w których imprezy trwają do białego rana. Nie ma tutaj nocy, wszyscy bawią się 24 godziny na dobę.

Dodatkowymi atrakcjami są park rozrywki Water World i Aquqtuc Zoo. W Tossa de Mar znajduje się mnóstwo typowo angielskich barów i fish-and-chips, fast foodów, klubów nocnych, dyskotek, a w głębi miasteczka średniowieczna starówka, wąskie uliczki, malowniczy port i fortyfikacje sięgające XII w. Można odpoczywać na szerokiej plaży, a także wybrać się na wycieczki do podwodnych grot i malowniczych zatoczek. Warto też zajrzeć do Blanes (tuż obok Lloret de Mar), które słynie z Marimurtra Botanical Gardens – położonego tarasowato na zboczach klifów, gdzie hoduje się i prezentuje ponad 5000 gatunków roślin z basenu Morza Śródziemnego i obszarów subtropikalnych.

Odkryj Pireneje!



Góry na "końcu Europy" rozciągnięte na długości 450 km pomiędzy Oceanem Atlantyckim a Morzem Śródziemnym zachwycają alpejskim krajobrazem.

Poprzecinane są licznymi krótkimi i długimi szlakami. Można udać się na wędrówkę którąś z dolin, jak i na długi marsz przez góry. Spośród wszystkich tras na wyjątkową uwagę zasługuje szlak Senda Pirenaica, który przebiega przez cały masyw górski, od Atlantyku po Morze Śródziemne. Równie popularna jest ścieżka Carros del Foc, która łączy schroniska Parku Narodowego Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a także szlaki Doliny Benasque i okolic.

Park Narodowy Ordesa

Warto się tu wybrać na wycieczkę podczas wakacji w Hiszpanii. Park Narodowy Ordesa y Monte Perdido jest uważany za najpiękniejsze miejsce w Pirenejach (znajduje się na liście UNESCO). Znajduje się tutaj ok. 20 szczytów, sięgających powyżej 3000 m n.p.m, wśród których najbardziej popularny to Monte Pertido (3355 m).

Ordesa słynie z głębokiego kanionu o stromych kilkusetmetrowych wapiennych ścianach. Przestrzeń i widoczne w wielu miejscach warstwy skalne przypominają Wielki Kanion Kolorado w Stanach Zjednoczonych.

Jedną z popularnych tras jest szlak przez malowniczy kanion pod wodospad o nazwie Cola de Caballo (hiszp. Koński Ogon). Wyżej znajduje się schronisko górskie Refugio de Góriz, skąd można wejść na Monte Perdido.

Fascynująca jest także przełęcz Brecha de Rolando, szczerba w masywie szeroka na 40 i wysoka na 100 metrów. Wiąże się z nią stara, frankońska legenda. Sprawcą owej wyrwy (hiszp. brecha) miał być słynny z "Pieśni o Rolandzie" tytułowy bohater, bratanek Karola Wielkiego, przełęcz powstała, gdy próbował roztrzaskać swój miecz o skałę po wygranej bitwie pod Roncesvalles.

Najlepszym miejscem wypadowym do parku Ordesa jest urokliwa górska wioska Torla z romańskim kościołem, skąd autobus regularnie dowozi turystów do parku narodowego.

Na rowerze i konno

W Pirenejach znajdują się również szlaki do uprawiania kolarstwa górskiego. Najbardziej znanym jest Transpirenaica, który ciągnie się przez cały masyw. Inną atrakcją są przejażdżki konne po Pirenejach, organizowane w formie grupowych wycieczek.

Reklama

Polecamy! Lubisz podróżować? Tutaj przeczytasz o ciekawych miejscach, które warto zobaczyć. Wakacje w Hiszpanii. La Rioja - podróż szlakiem wina.