Pamiętasz, jak pakowałaś się na wakacje jeszcze kilka lat temu? Samochód pękał w szwach, bo oprócz walizek trzeba było upchnąć w nim mnóstwo innych rzeczy: aparat fotograficzny, planszówki, odtwarzacz muzyki, płyty CD, atlasy i mapy drogowe, przewodniki, grube powieści i dziesiątki innych drobiazgów, które nie mieściły się w bagażniku i gubiły w najmniej odpowiednich momentach.

Na szczęście to już przeszłość. Dziś możesz podróżować wolna jak ptak, mając przy sobie jedynie zgrabną walizeczkę na kółkach i smartfon albo tablet z dobranymi do twoich potrzeb aplikacjami. Ba! Nie potrzebujesz nawet samochodu, bo jeśli na miejscu zamarzy ci się wycieczka, możesz błyskawicznie zorganizować sobie transport, korzystając z wybranej aplikacji. Wszystkie najpotrzebniejsze znajdziesz w Huawei AppGallery.

Jakie aplikacje przydadzą Ci się podczas wakacji najbardziej? Poznaj nasze typy:

1. Empik Music

Wyobrażasz sobie wakacje bez muzyki? My też nie, dlatego w tym zestawieniu nie mogło zabraknąć aplikacji Empik Music. Znajdziesz w niej miliony najróżniejszych utworów, od hitów wszech czasów, poprzez najgorętsze premiery, po utwory wykonawców, którzy dopiero czekają na odkrycie. Kto wie, może to właśnie ty poznasz się na ich talencie jako pierwsza?

Dobra wiadomość, a właściwie trzy: muzyka nie jest przerywana reklamami, playlisty można tworzyć i importować wyjątkowo łatwo, a twoje ukochane utwory są dostępne także offline, co podczas wakacji, które nie zawsze spędza się tam, gdzie jest wi-fi lub idealnie działająca sieć komórkowa, jest kluczowe.

Jeśli masz smartfon lub tablet Huawei, pobierz aplikację z AppGallery – autorskiego sklepu marki, a wtedy dostaniesz prezent: 90-dniowy darmowy dostęp do ulubionej muzyki za darmo. Musisz tylko zarejestrować się w aplikacji i odebrać kod w sekcji „Prezenty”.

I jeszcze jedno: słuchanie muzyki z aplikacji jest świetnym rozwiązaniem także dla twojej kolekcji CD. Jak pewnie pamiętasz, zabieranym na wakacje srebrzystym krążkom ciągle przytrafiały się przykre przygody i rzadko wracały z podróży w idealnym stanie. Teraz nic im nie grozi!

2. Traficar

Nie musisz jechać na wakacje samochodem, by móc się cieszyć przejażdżkami na miejscu – od tego jest Traficar. Dzięki tej aplikacji możesz mieć do dyspozycji auto dokładnie wtedy, gdy jest ci potrzebne. Jeśli pobierzesz aplikację z AppGallery, dostaniesz także dwa prezenty: 50 zł na pierwszy przejazd i kolejne 50 zł na zakupy w sklepie huawei.pl. Na tym jednak nie koniec korzyści, jakie daje ta aplikacja. Najważniejsze jest to, że zyskujesz… święty spokój, a więc coś, co w czasie wakacji jest najważniejsze. Tylko pomyśl: nie martwisz się o to, że bezlitosny parkometr nalicza opłatę za parkowanie także wtedy, gdy auto nie jest ci potrzebne, nie zawracasz sobie głowy ubezpieczeniem ani ceną benzyny, nie drżysz, że coś się zepsuje, a ty utkniesz pod warsztatem, czekając na naprawę. Płacisz za kilometr lub dobę i tyle, a resztę dba kto inny. Można chcieć więcej?

3. HopCity

Na podobnej zasadzie możesz wypożyczyć także skuter elektryczny na minuty. Z aplikacją HopCity zrobisz to błyskawicznie i zwiedzisz bez problemu nawet najbardziej zakorkowane miasto. Nie musisz nawet martwić się o kask – otrzymasz go wraz z pojazdem. Po zakończeniu przejażdżki zostawiasz jedno i drugie tam, gdzie Ci wygodnie. Prezent od Huawei: 20 minut darmowej jazdy – akurat tyle, by zrobić kilka kółek po okolicy i poczuć się jak Audrey Hepburn w filmie „Rzymskie wakacje”. Kto wie, być może okaże się, że taka forma podróżowania jest tym, co polubisz najbardziej?

4. iTaxi

Wolisz, żeby pojazd, którym będziesz się poruszać, prowadził ktoś inny, bo wypiłaś drinka, nie znasz drogi z dworca lub lotniska albo po prostu nie masz ochoty prowadzić? Przyda Ci się aplikacja iTaxi, która umożliwia błyskawiczne zamówienie taksówki należącej do gigantycznej floty pojazdów tworzonej przez wykwalifikowanych kierowców, działających w ponad 150 polskich miastach. Za pobranie ITaxi z AppGallery dostaniesz podarunek: 50 proc. zniżki za krótki kurs (maksymalna kwota zniżki to 10 zł).

Aplikacja świetnie się sprawdza przez okrągły rok, jednak podczas wakacji w miejscu, którego dobrze nie znasz, docenisz ją podwójnie: dzięki niej cenę kursu znasz z góry i nie ryzykujesz, że nieuczciwy kierowca wybierze najdłuższą możliwą trasę.

Kolejne udogodnienie: możesz płacić przez aplikację, a to oznacza, że wybierając się na wieczór w plażowej knajpce albo nowo otwartym pubie, nie musisz brać ze sobą portfela. Wygodne, prawda?

Fantastycznych aplikacji, które warto zainstalować w smartfonie lub tablecie przed wyjazdem na urlop, jest oczywiście dużo więcej. Jeśli korzystasz z urządzeń Huawei, wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz w AppGallery. Chcesz grać pod namiotem albo na plaży na wirtualnym pianinie? Nie ma sprawy. Wolisz czytać lub słuchać audiobooków z Empik Go albo grać w Top Speed? Proszę uprzejmie. Lubisz robić zakupy na Allegro nawet wówczas, gdy zwiedzasz pałace albo jeździsz konno po lesie? Ależ nie ma problemu. Wybór jest tak ogromny, że bez trudu znajdziesz coś dla siebie.

Materiał powstał z udziałem marki Huawei