Nadeszły wakacje, a ty chccesz zorganizować swoim pociechom czas w sposób interesujący, ale i niedrogi? Podpowiadamy, jak sama możesz zorganizować czas swoim dzieciom, przy niewielkim bądź nawet zerowym nakładzie pieniężnym. Jak to zrobić?

Grunt to dobra organizacja i głowa pełna pomysłów. Co zrobić, gdy ich brak? Poszukaj inspiracji, chociażby w Internecie, gdzie aż roi się od wskazówek i podpowiedzi dla rodziców.

1. ZORGANIZUJ WYPRAWĘ ROWEROWĄ

Brzmi banalnie? Zapytasz, co w tym nadzwyczajnego? Po pierwsze, przypomnij sobie, kiedy wszyscy razem pojechaliście na taką wycieczkę. Dawno, prawda? No właśnie. Nadrób to teraz. Taki wypad możecie połączyć z piknikiem. Przygotujcie kolorowe kanapeczki, słone i słodkie przekąski, napoje, wodę. Niech każdy zabierze ze sobą to, na co ma ochotę. Przed wyjazdem należy sprawdzić stan techniczny pojazdów, spakować koce, kosz piknikowy, naszykujcie kaski i ochraniacze i ruszajcie! Dzieci będą zachwycone!

2. A MOŻE TOR PRZESZKÓD?

Jeśli masz kawałek wolnej przestrzeni na podwórku bądź też w ogrodzie, urządź swoim dzieciom ekstremalne wakacje. Ustaw tor przeszkód, wykorzystaj worki, w których będą mogły poskakać, wymyśl jakieś zagadki. Nic tak nie zadziała na twoje pociechy, jak nagrody! Dlatego też, po zakończonym maratonie przygód, zaserwuj dzieciom np. ulubione lody z polewą, owocami i bitą śmietaną. Pozwól dzieciom, aby same dekorowały swoje desery. Zobaczysz, ile im to sprawi frajdy!

3. WŁASNY BASEN

Gdy za oknem panuje upał, człowiek marzy o tym, aby schłodzić się w zimnej wodzie. Dzieci też o tym marzą! Wejściówki na basen niestety kosztują i przy licznej gromadce, wydatek ten może okazać się niemałą sumką. Przecież możesz mieć swój prywatny basen! Jeśli sama nie dysponujesz dmuchanym basenem dla dzieci i nie chcesz wydawać pieniędzy na jego zakup, popytaj sąsiadów bądź rodziny, czy nie posiadają gdzieś niepotrzebnego egzemplarza. Następnie wyszukaj w swoim ogrodzie odpowiednio zacienione miejsce, nadmuchaj się basen i napełnij go wodą. Pozwól wodzie się nagrzać, a ty przygotuj swoje pociechy do relaksu w basenie.

4. WYPRAWA DO ZOO

Jeśli w twojej okolicy znajduje się ogród zoologiczny, to świetny pomysł na wypad z dziećmi. W wakacje często takie miejsca są dostępne dla dzieci w promocyjnych cenach. Dlaczego więc nie skorzystać? Urządź maluchom lekcję przyrody w terenie, a na pewno im się spodoba. Poopowiadaj im o zamieszkujących tam zwierzętach, spróbuj przemycić jakieś ciekawostki. Sprawdź także najnowsze promocje i kody rabatowe Groupon – być może znajdziesz tam coś odpowiedniego.