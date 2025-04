Szwajcaria, a właściwie Konfederacja Szwajcarska, bo tak brzmi pełna nazwa tego kraju, to jeden z najbardziej górzystych terenów, który może poszczycić się także największą liczbą wodospadów w Europie. Ale, to nie wszystko, bo Szwajcaria wyróżnia się czymś jeszcze. Mianowicie, ten niewielki kraj (całkowita powierzchnia ok. 42 tys. km2) liczy 1500 jezior, które położone są od siebie w odległości nieprzekraczającej więcej niż 10 kilometrów. Czym jeszcze wyróżnia się Szwajcaria? Odkryj tajemnice tego pięknego kraju.

Kraj inny niż wszystkie

O wyjątkowości Szwajcarii można mówić już na poziomie struktur politycznych. Po pierwsze kraj ten jest państwem federalnym podzielonym na 26 kantonów, które traktowane są jako samoistnie działające jednostki, ponieważ posiadają charakter organizmów państwowych. Po drugie mówimy tutaj o aż czterech językach urzędowych: niemieckim, francuskim, włoskim i retroromański. W nauczaniu podstawowy, w zależności od kantonu, dzieci uczą się w wybranym języku, z kolei na uniwersytecie do wyboru mają już tylko francuski bądź niemiecki. Dlatego kończąc swoją edukację, każdy Szwajcar powinien znać, obowiązkowo, trzy języki. Po trzecie, Szwajcaria nie ma stolicy, choć za takie miasto, uważa się Berno, gdzie mieszczą się rządowe siedziby.

Od innej strony

Szwajcaria znajduje się w czołówce krajów produkujących jedne z najlepszych serów, tuż obok Francji, Włoch i Holandii. To przecież ona kojarzy się głównie z serem emmentaler i gruyère, i z słynnym określeniem "dziurawy jak szwajcarski ser". Dlatego odwiedzając Szwajcarię, nie można nie spróbować ich dwóch serowych przysmaków: fondue i raclette. Pierwszy z nich to nic innego jak roztopiony ser emmentaler i gruyère, z dodatkiem wiśniówki i soku z cytryny. Drugi, raclette, wykonany jest ze specjalnego sera o tej samej nazwie. Dodatkowo potrawę tą łączy się z ziemniakami i warzywami. Ale największy przysmak Szwajcarii to mleczna czekolada. Wszystkie wielkie firmy takie jak: Cailler, Lindt, Toblerone czy Alprose właśnie w tym kraju wzięły swój początek. Właściwie, to nie ma się czemu dziwić skoro to Szwajcar wymyślił i opatentował mleczną czekoladę.

Szwajcaria aktywnie

Smakosze kulinarni pewnie już zdążyli pokochać Szwajcarię, a co z osobami kochającymi aktywność fizyczną i sporty ekstremalne? Szwajcarzy, chyba jak żaden inny naród pokochali sport. Uwielbiają długie spacery i wycieczki po górach. Niepodważalnie, mają idealne warunki do tego i bądźcie pewni, że każdy, kto tylko raz wyruszy nawet na krótki spacer w tym kraju od razu się w nim zakocha. Na miłośników sportów ekstremalnych, czekają również loty na paralotni. Większość Szwajcarów uwielbia loty na paralotni i nie ma w tym nic dziwnego, że nad prawie każdym z miast ich widok jest stałym elementem krajobrazu.

To tylko część informacji, które można dowiedzieć się o tym niesamowitym kraju. Wiele z nich jest wciąż nieodkrytych. Dlatego, jeśli szukasz pomysłu na ferie, możesz śmiało ruszać do Szwajcarii. Już teraz bez wahania można powiedzieć: #inLOVEwithSWITZERLAND.