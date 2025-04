Zatrzymujesz się na światłach. Nie czujesz żadnych wibracji silnika spalinowego, nie słyszysz żadnych dźwięków jego pracy. Cisza. Spokój. Możesz cieszyć się tą ciszą albo ulubioną muzyką ze swojego smartfona podłączonego z multimediami MINI przez Apple CarPlay.

Zielone. Wciskasz gaz. Twoje MINI momentalnie, bez najmniejszego zawahania, wyrywa do przodu. Kierowca w samochodzie obok dopiero sięga do lewarka skrzyni biegów albo czeka na ponowne uruchomienie silnika przez system start-stop, kiedy Ty ruszasz. Nadal w kompletnej ciszy – płynnie, energicznie i jednostajnie nabierasz prędkości. Po niecałych czterech sekundach licznik wskazuje już 60 km/h. To osiągi jak w samochodzie sportowym. Sportowe są również wrażenia z jazdy – to, jak dynamicznie, precyzyjnie i bezpośrednio MINI Cooper SE, bo taka jest oficjalna nazwa pierwszego w pełni elektrycznego modelu MINI, zmienia kierunki i posłusznie reaguje na Twoje polecenia. Słowem: czujesz typową dla MINI gokartową frajdę z jazdy, tylko w nowym, cichszym, elektrycznym wydaniu.

Kolejny korek. Ciągłe ruszanie, hamowanie, podjeżdżanie. W nowym, elektrycznym MINI korki przestają być uciążliwe, bo MINI nie tylko zwinnie rusza, ale również samodzielnie zwalnia, nawet do całkowitego zatrzymania, przy okazji doładowując akumulator wysokonapięciowy o dużej pojemności. Wystarczy, że puścisz gaz, reszta dzieje się samoczynnie. A poza tym wcale nie jesteś skazana na stanie korkach, bo elektrycznym MINI możesz przecież legalnie poruszać się buspasami.

Kiedy już dotrzesz na miejsce, docenisz kompaktowe rozmiary 3-drzwiowego MINI Electric. Dzięki nim szybko i sprawnie zaparkujesz w miejscach niedostępnych dla dużych SUV-ów. Koła wysunięte maksymalnie na krawędzie nadwozia dają doskonałe wyczucie samochodu i zapewniają całkowicie bezstresowe parkowanie. W razie potrzeby możesz poprosić MINI, aby automatycznie zaparkowało za Ciebie, korzystając z dostępnego na życzenie systemu.

Czy mogę zaproponować hot-doga?

Elektryczne MINI trzeba ładować, ale nie powinnaś się tym przejmować. Przede wszystkim dlatego, że ładowanie jest równie proste, co tankowanie i zdecydowanie przyjemniejsze. Nie depczesz po rozlanym paliwie, nie wdychasz oparów benzyny, a przy płaceniu nie musisz dziękować za hot-doga, płyn do spryskiwacza i kartę na punkty. Podpinasz wtyczkę, aktywujesz ładowarkę kartą lub aplikacją i gotowe. Energię na kolejne 100 km jazdy z mocnej ładowarki zyskujesz w kilkanaście minut, a ładowanie od 10 do 80% może trwać niecałe 40 min. Po naładowaniu do pełna elektrycznym MINI możesz przejechać około 250 km. W miejskich warunkach to więcej niż wystarczająco.

Poza tym i tak swoje MINI Electric najczęściej będziesz wygodnie ładować w domu, w ciągu nocy. Wówczas docenisz również znacznie niższe koszty eksploatacji i ogromne oszczędności, płynące z jazdy na prądzie. W dodatku w każdej chwili i w każdym miejscu stan naładowania, zasięg i wszystkie podstawowe parametry samochodu możesz na bieżąco sprawdzać w specjalnej aplikacji na swoim telefonie.

Wydajny i łatwy w wykorzystaniu napęd elektryczny w MINI Cooper SE to jednak dopiero początek jego wzorowego CV samochodu miejskiego. Dobrze wiemy, że w mieście ważny jest również styl. Co w tej kwestii ma do zaoferowania elektryczne MINI?

Elektryzujące styl po twojemu

W swoim nowym, 3-drzwiowym i w pełni elektrycznym MINI Cooper SE będziesz z pewnością spędzać sporo czasu. I będzie to czas spędzony w niezwykle komfortowym i nowoczesnym wnętrzu, pełnym stylizacyjnego polotu oraz designerskich smaczków, które tak lubimy i cenimy. Mocno profilowane kubełkowe fotele obszyte miękką skórą lub materiałową tapicerką o miłej w dotyku fakturze zapewnią pewne objęcie. Podstawowe informacje o jeździe zobaczysz na niewielkiej, czytelnej cyfrowej tablicy wskaźników, a natężenie ruchu drogowego, nawigację czy aktualne wiadomości sprawdzisz na dużym, wpisanym w świetlny pierścień dotykowym ekranie systemu multimedialnego. Teraz jest jeszcze prostszy w obsłudze m.in. dzięki widgetom – zupełnie jak w smartfonie. Po zmroku przytulny klimat we wnętrzu zapewni subtelne oświetlenie ambientalne, którego kolor możesz dobrać do swojego nastroju lub przeciwnie – aby podbudować nastrój po ciężkim dniu.

Stylizacyjnego polotu z pewnością nie można odmówić również nadwoziu nowego MINI Electric. Będzie poprawiać Ci humor za każdym razem, kiedy na nie spojrzysz. Klasyczne kształty 3-drzwiowego MINI łączą nutę retro ze sportowym wizerunkiem i uzupełnione są unikatowymi dla elektrycznego MINI detalami w wyrazistym kolorze Energetic Yellow. W nowej odsłonie MINI Cooper SE jeszcze skuteczniej zwraca uwagę wszystkich wokoło m.in. dzięki mocno podkreślonemu grillowi z wyraźną poziomą listwą w kolorze nadwozia.

Pamiętaj, że sama masz znaczący wpływ na wygląd swojego elektrycznego MINI: możesz przebierać we wzorach felg, kontrastujących kolorach dachu i licznych elementach wykończenia. Dzięki temu styl Twojego nowego elektrycznego MINI będzie idealnie wpisywał się w Twój gust.

Po prostu daj mu szansę i sama przekonaj się jak prosta, przyjemna i stylowa może być jazda w mieście za kierownicą nowego 3-drzwiowego MINI Coopera SE.

