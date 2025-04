Też masz problemy z wiecznie niedopinającą się walizką? Zna to każda z nas! To dlatego niedawno wraz z marką OCHNIK przeprowadziliśmy konkurs, prosząc Was o zdradzenie sposobów na to, jak spakować walizkę. Oto porady laureatów.

1. Ważne są liczby

Z pakowaniem jest trochę tak, jak z matematyką. Wynik musi się zgadzać. Jak w takim razie spakować się tak, aby o niczym nie zapomnieć, ale i by nie zabrać zbyt wielu niepotrzebnych rzeczy? Poznaj sposób Laureatki naszego konkursu:

Lubię korzystać ze wskazówki, jaką dała mi moja mama. Zasady liczb, czyli odpowiednio na 5-dniową wycieczkę: 5 zmian bielizny, 4 koszulki, 3 pary spodni/spódnic, 2 pary butów i 1 np. kapelusz. Myślę, że dzięki tej zasadzie w łatwy sposób można pamiętać o optymalnej liczbie danych ubrań, jakie są potrzebne na wyjazd. - mówi pani Izabela Z.

2. Od największego do najmniejszego

Na dno walizki warto włożyć wszystko, co ciężkie i duże. Mniejsze rzeczy, kosmetyki i dodatki "poupychaj" w szczeliny i wolną przestrzeń. Zobaczysz sama, ile miejsca zaoszczędzisz.

Na sam dół walizki pakuję płasko najdłuższe rzeczy, jak bluzę czy spodnie, tak aby rękawy i nogawki wystawały spoza walizki. Następnie pakuję do środka resztę ubrań zrolowanych, a na koniec przykrywam wszystko tym, co wystawało z walizki. Najcięższe i największe objętościowo rzeczy staram się założyć na czas podróży, w samolocie i tak bywa chłodno. Zamiast tradycyjnych książek zabieram elektroniczny czytnik. Bieliznę roluję i wkładam do krytych butów lub w przestrzenie między ubraniami. - poleca pani Katarzyna K.

3. Warto się czymś wyróżnić

Zdarzyło ci się kiedyś pomylić walizkę? Uczucia, gdy otwierasz nie swój bagaż nie da się opisać... Aby w czasie urlopu nie stresować się zagubioną walizką, oznacz ją czymś, co sprawi, że nie zginie wśród tysiąca podobnych.

Na walizkę naklejam nalepkę fragile, dzięki czemu walizka jest umieszczana w luku bagażowym jako jedna z ostatnich, a tym samym jedna z pierwszych wyjeżdża na taśmie po przylocie :) - mówi pani Katarzyna K.

4. Worki próżniowe!

Rozlany podkład? Rozsypany rozświetlacz? Znasz to? Każda z nas, która kiedykolwiek przeżyła tego typu sytuację wie, jak ważne są worki próżniowe. Włóż w nie wszystkie problematyczne przedmioty - takie, które mogą się otworzyć i narobić dużo bałaganu.

Wszelkie kosmetyki i produkty do pielęgnacji warto zabezpieczyć workami (najlepiej próżniowymi), aby uniknąć wylania się płynów i pobrudzenia pozostałych rzeczy i ubrań. - dodaje pani Izabela Z.

5. Uniwersalne minimum

Więcej nie zawsze znaczy lepiej. Pakując się na wyjazd, hołduj zasadom minimalizmu. Postaraj się też wybrać takie ubrania, które w połączeniu ze sobą dadzą niepowtarzalny efekt!

Jeśli chodzi o spodnie i buty, staram się wybrać te najbardziej uniwersalne, do których będzie pasować największa liczba pozostałych części garderoby: t-shirty, koszule czy swetry (te też wybieram tak, aby z małej liczby elementów stworzyć, jak najwięcej stylizacji). Dzięki temu ograniczam je do niezbędnego minimum. - radzi pan Karol P.

6. Pogoda

Chociaż pogoda zmienną jest, to warto ją sprawdzić, aby po przyjeździe do wymarzonego miejsca nie okazało się, że nie masz się w co ubrać!

Ważne jest sprawdzenie prognozy pogody miejsca wyjazdu. Wiedza ta pozwoli zoptymalizować wybór pakowanych rzeczy. - komentuje pan Łukasz W.

7. Przydatne aplikacje

Zawsze pakujesz się na ostatnią chwilę, a potem w samolocie okazuje się, że CZEGOŚ zapomniałaś?! Jest na to rozwiązanie, które zaproponował laureat naszego konkursu - pan Łukasz. Warto zainstalować na swoim smartfonie aplikację, dzięki której już nigdy niczego nie pominiesz.

Wcześniej warto przygotować listę rzeczy niezbędnych do spakowania. Można do tego celu wykorzystać dostępne aplikacje na smartfonie np. PackMeApp. - mówi pan Łukasz W.

