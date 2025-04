To wcale nie jest scenariusz emocjonującego przygodowego filmu. To opcja dla fanów mocnych wrażeń na wysokości 1751 m n.p.m. Biwakowanie w środku zimy to coraz bardziej popularna alternatywa dla narciarskich i snowboardowych wyjazdów.

Najbliższy Snow Camp 2017 odbędzie się nad Łomnickim Stawem sobotę 18 lutego. To wyjątkowe wydarzenie rozpocznie się w Tatrzańskiej Łomnicy przy dolnej stacji kolejki. Ci, którzy czują się na siłach wybierają skitoury lub rakiety śnieżne na których wyjdą niemal na sam szczyt Łomnicy. Ci którzy pragną przeżyć przygodę, ale nie mają kompetencji skialpinistycznych czekają na ratrak, który wywiezie ich nad Łomnicki Staw.

Tam uczestnicy zbudują obozowisko i dostaną suchy prowiant. Dokładnie taki, jakim dopełniają energię zawodowcy podczas obozowania w Himalajach.

- Nad całym SnowCampem będzie czuwał profesjonalny instruktor mający doświadczenie w obozowaniu w górach w warunkach zimowych. Urozmaiceniem wieczoru będzie projekcja filmu górskiego w tymczasowym schronisku. Bezpieczny, ale na pewno pełen wrażeń sen wszystkim uczestnikom zapewnią specjalne śpiwory termiczne wytrzymujące temperatury do -28°C, specjalne karimaty i namioty przeznaczone do spania w warunkach ekstremalnych, a wszystko to w cenie 95 euro, czyli jak w prawdziwym czterogwiazdkowym hotelu” – zachwala wydarzenie Łukasz Brodnasky z Tatry Mountain Resorts a.s., który miał już okazję spróbować tej atrakcji.

Całość można dopełnić udziałem w kulinarnej uczcie podczas Tatrzańskiego Wieczoru Wrażeń w restauracji Pizza&Pasta Resturant na wysokości 1173 m.n.pm., gdzie nie tylko czeka na nas wyśmienite 5 dań, ciepło z kominka oraz wino z małych słowackich rzemieślniczych winiarni, ale również dla odważnych szalona jazda w dół na fun toolsach – czyli snowbike, snowcatach, czy sankach. 3 km szalonej jazdy i witają nas światła Tatrzańskiej Łomnicy. Najbliższe terminy Snow Camp: 18.02.2017 oraz 4.03.2017.

Snow Camp obejmuje:

• 1 noc biwakowania nad Łomnickim Stawem (Skalnaté pleso) • wjazd ratrakiem na miejsce biwakowania • przewodnik górski, instruktaż • wypożyczenie sprzętu (śpiwór, namiot, karimatka...) • kolacja – turystyczna żywność liofilizowana • wieczorny program w Galerii Encián • śniadanie w Restaurant Skalnaté pleso • bilet na kolejkę z Łomnickiego Stawu do Tatrzańskiej Łomnicy.

Szczegóły: www.vt.sk oraz www.gopass.sk

