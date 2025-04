Kobiety kochają samochody i jazdę na czterech kółkach. Lubią stawiać sobie wyzwania za kierownicą, a potem konsekwentnie je realizować. To przecież one w roli kierowcy sprawdziły się idealnie. Tematyka motoryzacyjna nie ma przed nimi już żadnych tajemnic, a testowania aut i ich możliwości staje się idealną okazją do pogłębienia wiedzy i poznania kolejnych motoryzacyjnych nowości. I właśnie dlatego, z myślą o kobietach, ŠKODA zorganizowała wypad za miasto... W okolicach Warmii i Mazur przygotowała specjalny rajd ŠKODA Women Trip, na którym zaprezentowała kilka modeli swoich samochodów: ŠKODY Octavia RS, ŠKODY Octavia JOY, ŠKODY Yeti Monte Carlo, ŠKODY Octavia Combi Scout i ŠKODY Superb Combi z napędem na cztery koła.

Gwarancja bezpieczeństwa

ŠKODA ma bogate doświadczenie w stosowaniu układów 4x4: oferuje je już od 1999 roku, odkąd zostały one wprowadzone do modeli Octavia, Yeti i Superb. Oferta samochodów z napędem na cztery koła udowodniła, że komfort, wygoda i bezpieczna jazda są dla marki ŠKODA najważniejsze.

Kobiety testują ŠKODĘ

Przygotowany przez markę ŠKODA rajd trwał dwa dni w ciągu, których uczestniczki otrzymały specjalne zadania do wykonania. Nie tylko testowały samochody, ale również sprawdzały ich możliwości. Nie szczędząc sił skrupulatnie badały funkcjonalność prezentowanych aut, w tym pojemność bagażników. W swoich działaniach nie były jednak same, bo pomagała im Katarzyna Bujakiewicz. Znana aktorka była gościem specjalnym rajdu, a także pilotem honorowym samochodów ŠKODA i wraz z uczestniczkami brała udział w rajdzie.

Poczuj się bezpiecznie

Celem rajdu było pokazanie, że napęd na cztery koła to nie tylko specjalność wozów terenowych, ale także samochodów przeznaczonych do jazdy miejskiej. Kierowca używając napędu 4x4 ma czuć się bezpiecznie i komfortowo podróżując swoim samochodem. Aby się o tym przekonać uczestniczki ŠKODA Women Trip rozpoczęły swój rajd w mieście, a następnie wybrały w bardziej ekstremalne tereny i tam mogły przekonać się, że napęd na cztery koła zapewni im pewność na drodze w każdej sytuacji i warunkach atmosferycznych.

Radość z jazdy

Po zakończeniu rajdu uczestniczki przyznały, że samochody z napędem 4x4 są niezastąpione.

"Różnica w prowadzeniu auta z napędem 4x4 jest zauważalna, daje większą stabilność podczas ruszania z miejsca, podjazdów pod wzniesienia, czy w czasie pokonywania zakrętów. Ale to nie wszystko! Czuć lepszą przyczepność auta. Napęd 4x4 przemawia, więc i do rozumu, i do serca – daje po prostu więcej radości z jazdy!" – mówi Kasia Bujakiewicz.

Testowane modele samochodów marki ŠKODA: ŠKODA Superb Combi 4x4, ŠKODA Octavia Scout 4x4, ŠKODA Yeti Outdoor 4x4 oraz Octavia 4x4 i Octavia RS 4x4 nie tylko dały większą stabilność podczas ruszania z miejsca, ale również zapewniły pełną skuteczność w każdych warunkach. Teraz już nie sposób wyobrazić sobie jazdy w innym samochodzie niż tym z napędem 4x4.