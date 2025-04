Z kąśliwych żartów o kobietach można się dowiedzieć, że obce są nam marki samochodów, a to, co skupia naszą uwagę w salonach sprzedaży, to jedynie kolory aut. Na szczęście to żarty. Prawda jest taka, że Polki są coraz bardziej świadomymi konsumentkami, a od samochodów wymagamy wcale nie mniej niż mężczyźni. Zobacz, co liczy się dla nas najbardziej!

Bezpieczeństwo

Wiesz, kiedy doceniasz swój samochód najbardziej? Gdy wychodzisz cało z sytuacji trudnej i wiesz, że zawdzięczasz to nie tylko swoim umiejętnościom. Świadome kobiety od aut wymagają współpracy na najwyższym poziomie i pełnego bezpieczeństwa. W końcu to w nim przewożą swoje dzieci, partnera i siebie.

Pewnie dlatego Polki tak bardzo ufają samochodom marki ŠKODA. To w końcu lider w obszarze bezpieczeństwa. W nowym SUV-ie ŠKODA KAMIQ nie zabrakło nowoczesnych systemów wspierających kierowcę – w wersji standardowej dostępne będą m.in. FRONT ASSIST i LANE ASSIST. Samochód jest wyposażony także w wiele innych innowacyjnych systemów pozwalających zapobiegać wypadkom i zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa. Opcjonalnie ŠKODA KAMIQ może być wyposażona w tempomat, SIDE ASSIST, PARK ASSIST czy obsługę głosową.

Wielkość ma znaczenie

Zakupy, bagaże, dziecięcy wózek, a może rower? Gdy wybierasz się w podróż lub na większe zakupy, to każdy centymetr jest na wagę złota! Z drugiej strony każda z nas doceni nieduże auto, dzięki któremu bez problemu zaparkujemy się w każdym miejscu. Na szczęście te dwa parametry mogą iść ze sobą w parze! ŠKODA KAMIQ pomimo kompaktowych wymiarów (4 241 mm długości, 1 793 mm szerokości i 1 531 mm szerokości), oferuje najdłuższe w swojej klasie wnętrze.

Jeśli twoje dzieci nie przepadają za długimi podróżami, bo z tyłu bywa im niewygodnie, a co gorsza, doskwiera im nuda, to nowy SUV ŠKODA KAMIQ pozwoli wam na uporanie się z tym niekomfortowym stanem. Tylni pasażerowie mają do swojej dyspozycji imponującą przestrzeń, a bagażnik mieści od 400 do 1395 litrów. Złożenie przedniego fotela pasażera pozwala uzyskać dodatkową przestrzeń. Efekt? Bez problemu możesz przewozić przedmioty o długości nawet 2,5 m. Od teraz wakacje to czysta przyjemność podróżowania!

Nowoczesne, wygodne rozwiązania

Często podróżujesz, więc jak mało kto docenisz komfort jazdy? Od auta wymagasz intuicyjnego systemu i wygody. ŠKODA KAMIQ taka właśnie jest. Dominującym elementem wnętrza auta jest dotykowy, duży ekran systemu infotainment, który znajduje się idealnie w polu widzenia kierowcy.

Auto zapewnia też pełny komfort podróżowania. Podgrzewana kierownica, adaptacyjny tempomat czy podgrzewane fotele, nie tylko z przodu, ale także dla pasażerów podróżujących z tyłu to udoskonalenia, które doceni każdy miłośnik dalekich wypraw.

Dostęp do sieci

Lubisz być w stałym kontakcie ze światem? Podróżując korzystasz z nawigacji, a może słuchasz muzyki na YouTube? Teraz to żaden problem! ŠKODA KAMIQ z wbudowaną kartą eSIM zapewnia kierowcy i pasażerom nieprzerwany dostęp do Internetu. Umożliwia to korzystanie z usług takich, jak: wzywanie pomocy w razie wypadku, sprawny kontakt z telefonem alarmowym w przypadku awarii, planowanie z wyprzedzeniem serwisu auta lub bieżące monitorowanie stanu technicznego samochodu.

Niezawodna nawigacja

Czy twój system GPS wyprowadził cię kiedykolwiek w pole lub wybrała najbardziej nieergonomiczną trasę z możliwych? Zapomnij o tym raz na zawsze! Dzięki systemowi Infotainment, działającemu w połączeniu z nawigacją, kierowcy zyskują także dostęp do aplikacji i najbardziej aktualnych map drogowych, informujących o natężeniu ruchu czy najbliższych punktach użyteczności publicznej. O pomyłce nie ma więc mowy.

Wakacje, zakupy czy może poranna podróż do pracy w korkach? Teraz każda trasa może być przyjemna!

