Osoby wybierające wyjazd w pojedynkę chwalą sobie związaną z tym niezależność. Nie muszą dostosowywać się do drugiej osoby, sami decydują o formie spędzania czasu, wybierają najciekawsze dla siebie atrakcje, a także mogą łatwiej poznać nowych ludzi. Jak zauważa Beata Kalitowska, dyrektor zarządzające ERV w Polsce, jest także druga strona medalu. - W razie nieoczekiwanych problemów singiel samodzielnie musi się z nimi uporać. Stąd tak ważne jest zabezpieczenie w postaci odpowiedniej polisy - dodaje.

Reklama

Bogatą ofertę ubezpieczeń proponują różni ubezpieczyciele, w tym również ERV, gdzie turysta może wybrać jeden z pakietów (TIP, TIP PLUS, TOP). Zagwarantują one pokrycie kosztów leczenia i transportu, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i bagażu oraz usługę assistance. Single wyjeżdżają przez cały rok, ale najczęściej wybierają wyjazdy do ciepłych krajów poza ścisłym sezonem urlopowym. Najpopularniejsze miesiące to czerwiec, wrzesień i październik. Najchętniej decydują się na wyjazd do Egiptu. Bardzo popularne są też wyspy: Baleary, Sycylia, Cypr, Wyspy Kanaryjskie i grecka Rodos. Single często korzystają z ofert first minute, które pozwalają wybrać wycieczkę z nawet 30% rabatem.

Zakup wyjazdu z dużym wyprzedzeniem wiąże się jednak z pewnym ryzykiem. Może się bowiem okazać, że z przyczyn od nas niezależnych nie możemy wyjechać w planowanym terminie, a touroperator nie zwróci nam poniesionych kosztów. W tym wypadku niezastąpione okazuje się proponowane przez ERV ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, które gwarantuje zwrot kosztów związanych z odwołaniem uczestnictwa.

Osoby podróżujące samotnie najchętniej wybierają zakwaterowanie w hotelach wysokiej klasy (cztery lub pięć gwiazdek) z opcją all inclusive lub dwoma posiłkami. Większość wyjeżdżających w pojedynkę wybiera oferty, które gwarantują aktywne spędzanie czasu w dzień oraz dobrą zabawę wieczorami. Dużą popularnością wśród singli, zwłaszcza mężczyzn, cieszą się sporty ekstremalne oraz intensywne zwiedzanie. Kobiety z kolei chętniej wybierają wyjazdy z opcją SPA.

Podczas samotnego wyjazdu, zwłaszcza gdy planujemy uprawiać sporty ekstremalne, warto zwrócić szczególną uwagę na zakup dodatkowego ubezpieczenia. Jak podkreśla Beata Kalitowska, za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka powstałe wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka, sportów wyczynowych lub ekstremalnych.

Reklama

Można także opłacić składkę dodatkową w ramach pakietu ‘sport’. W takim wypadku ubezpieczyciel odpowie za szkody powstałe w sprzęcie sportowym będącym pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego na skutek rozboju, wypadku środka transportu, pożaru i ryzyk elementarnych. Ubezpieczeniu podlega także sprzęt powierzony, niebędący pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego.