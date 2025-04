Trzy kobiety i auto to wystarczająca mieszanka wybuchowa, by rozbudzić wyobraźnie i stworzyć serial. Serial komediowy dla kobiet bez hamulców, które nie tylko chcą przejrzeć się w lustrze, ale też pośmiać z dystansem ze swojego świata.

Odważne i zabawne dialogi oraz prosta forma krótkich scenek rodzajowych, sprawia, że na pewno w bohaterkach można odnaleźć kawałek siebie. To świetna propozycja na babski wieczór albo poranną kawę przy której budzisz się do życia! Nasza redakcja pokochała „Zakręcone”.

Mocny charakter

Zakręcone to prawdziwe „one", czyli trzy bohaterki, które wszelkie życiowe zakręty przeżywają razem: Ala (w tej roli Katarzyna Bujakiewicz) to mocno niezorganizowana mama. Stara się opanować świat i przykładnie pełnić rodzinne role. Jest kobietą w każdym calu, ale stara się bronić facetów. Ola (Magdalena Różczka) jest symbolem kobiety sukcesu, która nie uznaje kompromisów. Zna swoją wartość i ma swoje zdanie. Co sądzi o współczesnych facetach i jak reagują na jej opinie koleżanki?

Być kobietą

Zakręcony tercet zamyka Ula (Agnieszka Więdłocha). Jest najmłodsza i wchodzi w okres, kiedy musi określić siebie jako kobietę. Targana uczuciami dostarcza nie tylko uśmiechu, czasem współczucia, ale na pewno pretekstu do prawdziwych damskich rozmów o współczesnym świecie, życiu, facetach. W sześciu odcinkach serialu role pierwszoplanowe odegrały też ŠKODY Fabia, Superb i Kodiaq.

Serial można oglądać na stronie www.onezakrecone.pl oraz na platformie player.pl.

Za projekt odpowiedzialna jest agencja GoldenSubmarine. Autorem scenariusza jest Karol Klementewicz, a reżyserem serialu Julia Rogowska.