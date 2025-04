Letnie miesiące są najprzyjemniejszym okresem w całym roku, a długie weekendy i rozpoczynające się wakacje zachęcają do podróży. Jednak planując wyjazd, obok rezerwacji miejsca pobytu, wytyczenia trasy dojazdu i pakowania niekończącej się liczby rzeczy, warto znaleźć czas dla swojego auta. Co zrobić, by upragniony wyjazd nie przerodził się w wyprawę z piekła rodem i nie spędzić cennych godzin urlopu na oczekiwaniu na pomoc drogową?

Bez względu na to, czy posiadamy stosunkowo nowy samochód, czy pojazd z kilkuletnim stażem, wybierając się w długą podróż, koniecznie trzeba go odpowiednio sprawdzić – najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanego mechanika.

Rzeczy, które należy sprawdzić w aucie przed wyjazdem na urlop:

1. Poziom płynów eksploatacyjnych w aucie – płynu hamulcowego, płynu w układzie chłodzenia, płynu do wspomagania i do spryskiwaczy. Co ciekawe, o tym ostatnim kierowcy zapominają najczęściej.

2. Stan opon – ślady uszkodzenia oraz zużycie bieżnika – to elementy, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo. Bieżnik opon powinien mieć co najmniej 3 mm wysokości – czy tak jest na pewno, możemy sprawdzić samodzielnie. np. przy użyciu specjalnych miarek dostępnych u producentów opon.

3. Ciśnienie opon – jego nierówny poziom może powodować ściąganie i bujanie auta na drodze, a zbyt niski może doprowadzić do eksplozji opony w czasie jazdy. Jeśli nie mamy pewności, jaki poziom ciśnienia jest optymalny, powinniśmy kierować się wskazaniami producentów samochodu, które znajdują się na klapie wlewu paliwa lub na naklejce na drzwiach.

Kontrolę ciśnienia najlepiej przeprowadzić dwukrotnie. Pierwszą na 2 tygodnie przed podróżą, a następną tydzień przed wyjazdem. Co ważne, samochód musi odczekać co najmniej 2 godziny od zakończenia jazdy, by pomiar był wiarygodny. Jeśli ciśnienie uległo zmianie, to sygnał, że należy udać się do serwisu opon.

4. Hamulce – od poziomu zużycia klocków, stanu tarcz oraz ilości płynu hamulcowego zależy, czy podróż przebiegnie naprawdę bezpiecznie.

5. Kierunkowskazy, światła "stop", przeciwmgielne i główne reflektory – czy na pewno wszystkie działają prawidłowo i są prawidłowo ustawione? Do podstawowego wyposażenia auta warto też dorzucić komplet zapasowych żarówek.

Na podstawie informacji prasowej Goodyear

