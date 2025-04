Jeśli zastanawiasz się nad zakupem własnego auta, to dobrze to przemyśl... Niedawno na rynek weszły usługi wynajmu samochodów na minuty, godziny i dni - rozliczasz się z przejechanych kilometrów albo z czasu użytkowania. Jak to działa i czy warto zamieniać ratę za auto na wynajem?

Osoby zastanawiające się nad zakupem auta zwykle koncentrują się na wysokości miesięcznej raty kredytu. Tymczasem jeżeli spojrzymy na łączny koszt użytkowania auta w ciągu trzech pierwszych lat, to okaże się, że to wcale nie odsetki od kredytu są jego najdroższym elementem. Zdecydowanie najwyższym kosztem jest utrata wartości samochodu. Wartość Opla Astry Hatchback z naszego przykładu spada w ciągu 3 lat z 79 tysięcy złotych do 45 tysięcy. Tego kosztu nie poniesie osoba, która zamiast zakupu zdecyduje się na najem samochodu. Odpadną też inne wydatki związane z obowiązkowymi przeglądami, ewentualnymi naprawami czy zakupem i wymianą opon, a po okresie 3 lat problem ze znalezieniem dobrego kupca na samochód. – Wynajęty samochód oddaje się bez żadnych kosztów, a w jego miejsce można wynająć sobie nowy model. – mówi Łukasz Domański, zarządzający uruchomioną właśnie platformą fintech’ową Happy Miles.

Wynajem auta – jak to działa?

To bardzo proste. Po pierwsze: niczego nie kupujesz. Zawierasz jedynie umowę z firmą wynajmującą pojazd i już, korzystasz zgodnie z warunkami umowy. A ofert na polskim rynku jest już całkiem sporo, np. auta na minuty, czy auta na kilometry. Którą więc wybrać? Przygotowałyśmy zestawienie 3 najpopularniejszych ofert wynajmu auta.

Przegląd najlepszych ofert wynajmu samochodów - Happy Miles

Happy Miles jest innowacyjną platformą zakupową, dzięki której można przesiąść się do nowego samochodu za sprawą kilku kliknięć. Jak to działa?

Wybierasz konkretny model samochodu z prezentowanej oferty aut, a cały proces związany z przygotowaniem umowy odbywa się przez telefon. Gotowy samochód może zostać podstawiony pod wskazany przez użytkownika adres. Korzystasz z pojazdu i płacisz za kilometry, czyli za to, co rzeczywiście przejedziesz. Ile? 558 zł miesięcznej opłaty plus 36 groszy za kilometr.

Oferta idealna dla...

...osób, które potrzebują auta, ale nie jeżdżą dużo lub jeżdżą nieregularnie. Przy takim użytkowaniu opłata miesięczna jest znacznie niższa od analogicznej raty przy kredycie za nowy samochód. Zyskujesz więc nowy samochód, darmowe przeglądy, serwis i naprawy gwarancyjne, dodatkowe bonusy (zestaw opon zimowych) i płacisz tylko za przejechane kilometry!

Chcemy zmienić podejście konsumentów do użytkowania samochodów, wskazując przede wszystkim na ogromne koszty, jakie wiążą się z posiadaniem auta na własność. Chodzi przede wszystkim o utratę wartości w pierwszych latach, a w przypadku aut używanych również koszty napraw. Prezentując na rynku nową ideę, „Użytkowanie auta w wersji 2.0”, wpisujemy się w aktualne trendy, w szczególności odchodzenie konsumentów od posiadania na rzecz używania. Przedstawiamy model, w którym koszt użytkowania auta można znacznie obniżyć, dostosowując wydatki do częstotliwości korzystania z pojazdu. Dajemy możliwość wymiany auta na nowe co 2 lata, zamiany samochodu na wyższy model, a co za tym idzie znacznie bezpieczniejszej i wygodniejszej jazdy – podsumowuje Michał Knitter.

Przegląd najlepszych ofert wynajmu auta - 4mobility

To kolejna platforma wynajmu aut. Jak działa?

Aby wynająć auto, wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją mobilną oraz ważne prawo jazdy. Rejestrujesz się, wybierasz jeden ze współdzielonych pojazdów i już – jeździsz bez zobowiązań. Płacisz tylko za minuty, a więc wtedy, kiedy naprawdę potrzebujesz auta.

Przegląd najlepszych ofert wynajmu auta - Traficar

Jak działa ta platforma?

