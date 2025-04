fot. Fotolia

Jak chronić głowę dziecka w czasie jazdy samochodem?

Największą zmorą rodziców podczas wspólnej jazdy samochodem jest uciekająca na boki główka. Specjalny fotelik samochodowy, nie jest w stanie w 100% zabezpieczyć przed takimi sytuacjami. Przy przyspieszaniu główka wciskana jest w fotelik, przy zakrętach obija się od jednej ścianki bocznej do drugiej, a przy hamowaniu opada do przodu. Jeśli fotelik samochodowy dodatkowo nie posiada szerszych i wyższych bocznych protektorów, tym bardziej dziecko jest narażone na wstrząsy podczas jazdy.

Słusznym i sprawdzonym rozwiązaniem jest w takiej sytuacji rogal samochodowy. Chroni on głowę i szyję dziecka oraz pozwala wygodniej spędzić podróż czy po prostu spać bez usztywniania pozycji dziecka. Dziecko dzięki takim akcesoriom nadal może swobodnie obracać głowę i dodatkowo czuć się w pełni bezpiecznie.

Rodzaje rogali podróżnych

Rodzice mogą wybierać spośród szerokiej gamy rogali podróżnych. Niestety nie wszystkie będą spełniały swoją funkcję w równym stopniu.

Poduszki tzw. dmuchane pozostawiają wiele do życzenia, są tanie, lecz łatwo mogą ulec zniszczeniu, skóra dziecka może się na niej odparzać i jest najmniej wygodna ze wszystkich.

Poduszki wypełnione gąbką będą chłonęły wilgoć i po krótkim czasie zaczynają nieprzyjemnie pachnieć, rogale z włóknem silikonowym będą miękkie i wygodne, lecz stosunkowo szybko się ubijają i tracą pierwotny kształt, wypełnienie z ekologicznej łuski gryczanej będzie najbardziej wygodne , lecz nieco cięższe.

Warto zwrócić uwagę na to, czy rogal posiada zdejmowalny pokrowiec do prania, co przy dzieciach jest dość istotną sprawą.

Czy dzieci lubią podróże samochodem?

Czerwiec to miesiąc rozpoczynający okres częstych podróży bliższych lub dalszych z dzieckiem. Większość dzieci bardzo lubi podróżowanie, co wiąże się z poznawaniem nowych miejsc, przeżywaniem niezapomnianych wrażeń wraz z rodzicami oraz wzbogacaniem wiedzy o otaczającym świecie. Ponieważ sama podróż jest dla naszych pociech dosyć męcząca i najczęściej łapią w tym czasie drzemkę lub zapadają w głębszy sen, potrzeba zapewnić im maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem?

Każde dziecko potrzebuje dodatkowych elementów zapewniających bezpieczeństwo podczas podróżowania, niezależnie czy będzie to krótki dystans na zakupy do marketu, podróż do dziadków czy wakacje. Bez właściwych produktów, które zapewnią dziecku komfort, podróż może stać się naprawdę uciążliwa, ponieważ maluch może być rozdrażniony, niespokojny i być zestresowany. Na szczęście takie produkty są szeroko dostępne, jedynie trzeba przypomnieć rodzicom, że niewielkim kosztem mogą uniknąć całego dramatu, jaki może pociągać za sobą podróż bez dobrego przygotowania.

