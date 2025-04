Rodzinne wakacje to nie tylko czas relaksu i odpoczynku. Dla wielu rodziców to również prawdziwy sprawdzian z umiejętności organizacyjnych. Gdzie wyjechać z dziećmi, by zarówno dorośli, jak i najmłodsze pociechy odpoczęły i nabrały sił? Turystycznym odkryciem ostatnich lat wielu polskich rodzin jest Malta. Dlaczego warto się tam wybrać? Podpowiadamy!

Zacznijmy od początku. Malta to nieduża wyspa położona na Morzu Śródziemnym. Mierzy zaledwie 28 kilometrów długości i 14,5 kilometra szerokości. Jest główną wyspą archipelagu Wysp Maltańskich (stanowi 78% powierzchni), inne to Gozo i Comino. Za co kochają ją Polacy?

1. Bliskość

Twoje dziecko nie przepada za podróżami? A może męczy je lot samolotem i dlatego ciągle odkładacie zagraniczne wakacje na później? Jeśli tak, to Malta będzie idealnym kierunkiem. Podróż z aż 6 polskich miast na Maltę trwa niewiele ponad 3 godziny! Na wyspę polecisz WizzAierem lub Rynairem.

Po wylądowaniu bez problemu przemieścisz się do hotelu. Malta jest bardzo dobrze skomunikowana - na miejscu znajdziesz sporo taksówek, miejskie autobusy, a także bez problemu wypożyczysz samochód na miejscu. W hotelu, czy restauracjach i barach z łatwością porozumiesz się w języku angielskim, który na Malcie jest językiem urzędowym.

2. Idealna pogoda dla rodzin

Obawiasz się drogich wakacji i kiepskiej pogody? Boisz się, że twoje dziecko będzie marudziło, gdy za oknem będzie lało? Na Malcie to ci nie grozi! Latem możesz liczyć na piękną pogodę i brak opadów. Ty więc wypoczniesz na plaży, a twój maluch będzie miał szansę na super zabawę!

3. Ta sama strefa czasowa

A teraz kolejna dobra nowina, szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. Jeśli boisz się, że twoje maleństwo będzie miało problem z przystosowaniem się do innej strefy czasu, to mamy dla ciebie niespodziankę. Nie będzie musiało, ponieważ w Polsce i na Malcie mamy tę samą strefę.

4. Standardy i kuchnia śródziemnomorska

Czy wiesz, że kuchnia śródziemnomorska uznawana jest za jedną z najzdrowszych i najsmaczniejszych na świecie? Właśnie taką znajdziesz na Malcie. Dzięki temu, że na wyspie krzyżuje się kilka kultur, to każdy znajdzie coś dla siebie! Oto lista kilku tradycyjnych potraw, które powinnaś spróbować, będąc tam na rodzinnych wakacjach:

Pastizzi to przysmak z ciasta francuskiego z nadzieniem serowym lub gruszkowym - idealne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci!

to przysmak z ciasta francuskiego z nadzieniem serowym lub gruszkowym - idealne zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci! Ftira , czyli tradycyjna kanapka podawana na zimno lub ciepło z tuńczykiem, pomidorem, oliwkami i kaparami, na spodzie z sosem pomidorowym

, czyli tradycyjna kanapka podawana na zimno lub ciepło z tuńczykiem, pomidorem, oliwkami i kaparami, na spodzie z sosem pomidorowym Fenek - królik w potrawce

- królik w potrawce Kapunata to po prostu maltańskie Ratatouille. W środku znajdziemy kapary, pomidory, oliwki i czosnek

to po prostu maltańskie Ratatouille. W środku znajdziemy kapary, pomidory, oliwki i czosnek Timpana , czyli zapiekanka z makaronu, mięsa i sosu

, czyli zapiekanka z makaronu, mięsa i sosu Maltese platter to talerz przysmaków maltańskich, np. krakersów, past z fasoli, sera (tradycyjnego maltańskiego gbejniet) i oliwek

5. Wyspa

Malta ma tylko 28 kilometry długości, ale jej różnorodność sprawia, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Bogata historia wyspy to synonim różnorodności. Obok starożytnych pozostałości, na Malcie zobaczymy muzeum poświęcone I Wojnie Światowej, a także spuściznę po Brytyjczykach - ruch lewostronny, a także czerwone, telefoniczne budki.

Malta to też wspaniałe plaże z przepięknym widokiem na Morze Śródziemne. Jednym z najpiękniejszych miejsc na Comino jest Blue Lagoon (Błękitna Laguna), której widok zapiera dech w piersiach.

Ponieważ wyspa jest niewielka, to bez problemu zwiedzisz wszystkie najważniejsze atrakcje. Co więcej - twoje dziecko raczej nie będzie narzekać na nudę czy męczące piesze wędrówki.

6. Plaże i atrakcje turystyczne

Kochasz wylegiwać się w słońcu? A może twoje dziecko uwielbia zabawę w piasku, spacery lub rowerowe wyprawy? Jeśli nie przepadasz za kamienistymi lub żwirowatymi plażami, to Malta będzie idealnym kierunkiem podróży. Najsłynniejsze maltańskie plaże - Golden Sands Bay, Ramla Bay i Ghajn Tuffieha Bay - są nie tylko piękne, ale i przede wszystkim czyste!

To jeszcze nie koniec. Dla fanów wycieczek, wędrówek czy nurkowania też się coś znajdzie. Te atrakcje warto sprawdzić:

Valetta - to stolica Malty. Oprócz pięknych uliczek znajdziesz tam Pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerzy Maltańskich

- to stolica Malty. Oprócz pięknych uliczek znajdziesz tam Pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerzy Maltańskich Mdina - to średniowieczne miasteczko, położone na wzgórzu, a także dawna stolica Malty. Oprócz świetnego jedzenia i pięknych wąskich uliczek znajdziesz tam czerwone brytyjskie budki telefoniczne :)

- to średniowieczne miasteczko, położone na wzgórzu, a także dawna stolica Malty. Oprócz świetnego jedzenia i pięknych wąskich uliczek znajdziesz tam czerwone brytyjskie budki telefoniczne :) rejsy na sąsiednią wyspę Gozo

Klify Dingli

Blue Grotto

Błękitna Laguna

parki rozrywki, oferujące pływanie z delfinami, np.: Popeye Village, Marina Park Malta, Esplora Interactive Science Centre, Malta National Aquarium

7. Bezpieczeństwo

Na ten aspekt zwraca uwagę chyba każdy rodzic. Na Malcie nie ma żadnych chorób tropikalnych, na które trzeba się szczepić. Do tego w nagłych sytuacjach możesz liczyć na lokalną opiekę medyczną na imponującym, bardzo wysokim poziomie, ocenianym jako z najlepszą w UE. Na Malcie działa też Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, więc tym bardziej nie musisz obawiać się problemów związanych z chorobą lub innymi schorzeniami.

Zobacz więcej zdjęć Malty i zainspiruj się nią na wakacje!

