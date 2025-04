Oficjalnie zadebiutował jesienią ubiegłego roku, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie kierowców. Szybko zyskał sławę i popularność.

Wystąpił nawet w... musicalu. Aż trudno uwierzyć, ze mowa tu o nowym modelu Renault - Modusie. Teraz nadszedł czas na kolejny nietuzinkowy krok; nowe wersje wyposażenia i niezwykle atrakcyjne ceny.

Przestrzenny design

W kabinie Modusa można naprawdę swobodnie się czuć i jest to zdecydowanie największą zaleta tego samochodu. Kolejną jego zaletą są zastosowane w nim inteligentne rozwiązania.

Stłuczka? Co to dla mnie!

Na tym jednak nie koniec niespodzianek: Modus przygotowany jest też na stłuczki, które w mieście często są nie do uniknięcia; szereg elementów zaprojektowano w sposób zwiększający ich wytrzymałość na drobne uderzenia. Pomyślano również o trwałości poszczególnych podzespołów - np. w układzie wydechowym zastosowano stal nierdzewną.

Bezpieczeństwo na 5 gwiazdek

Modus jako pierwszy samochód w swojej klasie uzyskał maksymalna ocenę "5 gwiazdek", zdobywając 32,84 punkty na 37 możliwych, w testach zderzeniowych przeprowadzonych przez niezależną instytucje Euro NCAP

Nowa gama

Modus, chcąc być jeszcze bardziej przyjaznym dla klientów, debiutuje w wersji Access. Jest to najbardziej korzystna cenowo wersja samochodu, przeznaczona dla kierowców, poszukujących nowoczesnego i komfortowego pojazdu, który jednocześnie będzie tani w eksploatacji.

Nowa wersja Confort Expression wyróżnia się nietuzinkową, szaro-czerwoną tapicerką i bogatym wyposażeniem standardowym obejmującym m. in. radio CD z wyświetlaczem w konsoli centralnej. Natomiast wewnątrz aut z serii limitowanej Alize tapicerka ma kolor szaro-grafitowy, a wyposażenie samochodu wzbogacono o klimatyzacje manualną.