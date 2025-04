Wystarczy znać dobrze branżę, interpretować we właściwy sposób zachowania ludzi i wbić się w trend – komentuje Krystyna Wróblewska, założycielka polskiego startupu turystycznego VacationClub™.

W poniedziałek (26.06.2017 r.) wszystkie światowe portale biznesowe obiegła informacja, że pokochany przez globalną społeczność serwis Airbnb wkracza mocniej w rynek hotelowy i startuje z nową usługą, dedykowaną bardziej wymagającym gościom z zasobniejszym portfelem. Tymczasowo nazwany przez media Airbnb Select ma być usługą premium polegającą na zapewnieniu, w wybranych, designerskich apartamentach o wysokim standardzie, usług świadczonych w hotelach: ręczniki, świeża pościel, butelkowana woda czy podstawowe kosmetyki i dostęp do ciepłych napojów.

Tym większe było zdziwienie, gdy przeczytałam newsa z opisem nowego projektu Airbnb, który brzmiał niemalże bliźniaczo do działającego już od ponad roku polskiego startupu turystycznego, założonego wiosną 2016 r. – dodaje Wróblewska. VacationClub™ powstał rok temu, ale nie pojawił się znikąd – wywodzi się z branży hotelarskiej. – Znamy się na ekskluzywnych hotelach i na usługach na tym poziomie – mówi wprost pomysłodawczyni.

VacationClub™ to sieć apartamentów położonych w różnych lokalizacjach w polskich kurortach nad Bałtykiem to odpowiedź na zmiany trendów w podróżowaniu, związanych z cenioną przez turystów swobodą pobytu, a z drugiej strony – z ich przyzwyczajeniem do standardu usług hotelowych.

Startup oferuje apartamenty w Standardzie Hotelowym™. Jak to działa? W apartamentach każdy czuje się jak w hotelu. VacationClub™ nie tylko zapewnia standard, który dopiero planuje Airbnb Select, ale przede wszystkim daje gościom bezpłatny dostęp do basenu, siłowni czy Kids Clubu oraz możliwość wykupienia posiłków w restauracji czy zabiegów Wellness w partnerskich 4 i 5-gwiazdkowych hotelach. Jest to unikatowe połączenie niezależności, jaką daje wynajęcie apartamentu i pobytu w ekskluzywnych hotelach.

W doniesieniach medialnych o Airbnb Select czytamy o postawieniu na design, a w VacationClub™ to żadna nowość, a wręcz znak rozpoznawczy wszystkich apartamentów. Architekt wnętrz VacationClub™ stworzył autorski Style Guide dla wchodzących do sieci właścicieli apartamentów. Każde nowe miejsce przechodzi inspekcję specjalistów VacationClub™ pod kątem zapewnienia przyszłym Gościom satysfakcjonującej przestrzeni do wypoczynku.

Smaczku dodaje fakt, że VacationClub™ to młodsza siostra grupy Zdrojowa Invest & Hotels – siostra dosłownie, gdyż starszymi braćmi Krystyny są jej założyciele Jan i Szymon Wróblewscy. Zdrojowa Invest & Hotels to rodzinny holding wywodzący się z Kołobrzegu. Sieć tworzą wyjątkowe obiekty premium wyróżniające się doskonałą lokalizacją w kurortach oraz ciekawą architekturą z regionalnymi akcentami.

VacationClub™, z charakterystyczną różową identyfikacją, podbija serca rosnącej z dnia na dzień społeczności odwiedzających apartamenty sieci w nadbałtyckich kurortach. Startup sprawnie obsługuje gości z Polski i zagranicy oraz zarządza relacjami z liczną grupą właścicieli apartamentów. Już dziś VacationClub™ ma 120 tys. użytkowników.