Choć wielu z nas kocham góry i piesze wycieczki po zboczach, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że w trakcie wyprawy może dotknąć nas choroba wysokościowa. Dowiedz się, jak się przed nią uchronić lub - jeśli cię dotknęła - zniwelować jej uporczywe objawy!

W tym odcinku znana podróżniczka opowiada, czym jest choroba wysokościowa. Jak się okazuje zwykle pojawia się ona u osób, które... przeceniają swoje możliwości. Beata Pawlikowska zauważa, że nawet w przypadku zdobywania stosunkowo łatwych szczytów, wiele podróży kończy się porażką. Dlaczego? Bo niedoświadczeni turyści chcą zdobyć górę zbyt szybko.

Choroba wysokościowa pojawia się na skutek zbyt szybkiej zmiany wysokości nad poziomem morza. Im wyżej jesteśmy - tym mniej tlenu z powietrza jesteśmy w stanie pobrać. Na skutek tego pojawiają się zawroty i bóle głowy, halucynacje, wzrost tętna, omdlenia, a nawet obrzęk płuc!

Dlatego zanim wybierzemy się w góry, musimy odpowiednio przygotować się do wyprawy. Najważniejszym elementem jest zapewnienie organizmowi odrobiny czasu do adaptacji w nowych warunkach. Z tego powodu nie planuj podróży na kilka dni, ale np. na 2 tygodnie! Wszystko po to, by nasze ciało miało czas na przystosowanie się do nowych warunków.

Jak przygotować się przed podróżą? Wywiad z Beatą Pawlikowską

Kolejnym ważnym punktem jest zdobycie wiedzy, jak leczyć chorobę wysokościową na wypadek, gdyby się pojawiła. O tym wszystkim opowie ci Beata Pawlikowska.

