Kiedy wyruszasz w podróż z rodziną, ich bezpieczeństwo oraz komfort jazdy są najważniejsze. To dlatego już na etapie wyboru samochodu, skupiasz się nie tylko na jego wyglądzie oraz stronie technicznej, ale przede wszystkim na bezpieczeństwie. W końcu w tym aucie przewozić będziesz najważniejsze osoby w twoim życiu. Oto najnowsze rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo tobie i twoim najbliższym.

Reklama

Regulator prędkości, kontrola pasa ruchu i rozstawienie osi

Jeśli zapominasz o włączeniu kierunkowskazu podczas zmiany pasu ruchu, a nieprzepisowe zwiększanie prędkości jest twoją specjalnością, powinnaś zainwestować w auto wyposażone w regulator prędkości oraz kontroler pasa ruchu. Kiedy będziesz próbowała zmienić pas jazdy bez zasygnalizowania tego innym uczestnikom ruchu, nowoczesna funkcja kontroli uniemożliwi takie nieprzepisowe zachowanie i co najistotniejsze – sprawi, że twoja podróż będzie bezpieczna. To nowoczesne i bardzo przydatne rozwiązanie zastosowano w najnowszym modelu BMW serii 2 Gran Tourer.

Auto posiada także czujniki, kamery i radary, które skutecznie kontrolują jazdę. Dzięki takim funkcjom możesz ustrzec się przed nieodpowiedzialną, brawurową czy nieprzepisową jazdą.

Ciekawym rozwiązaniem, jakie zastosowano w BMW serii 2 Gran Tourer jest imponujące rozstawienie osi, które wynosi 2780 mm. Wyżej poprowadzona linia dachu zapewnia komfort i doskonałą widoczność nawet w trudnych warunkach ruchu drogowego. Dodatkowo auto wyposażone jest w specjalną kanapę, na której można zainstalować aż trzy foteliki dla dzieci. To rozwiązanie idealnie sprawdzi w przypadku dużych rodzin.

Duży bagażnik

Wysoki poziom komfortu zapewni także obszerny bagażnik. To dzięki niemu nie będziesz musiała ograniczać się podczas pakowania na letni czy zimowy urlop. Śmiało zabierzesz ulubione stroje, buty, torebki, zabawki dziecka, rower, rolki czy narty. Duży bagażnik oraz szeroką gamę pojemnych schowków prezentuje najnowszy model BMW serii 2 Gran Tourer. To rodzinne auto pomieści aż siedem osób, trzy foteliki dziecięce oraz wszystkie torby podróżne. Mimo kompaktowych wymiarów – mierzy tylko 4556 mm długości, 1800 szerokości i 1608 wysokości – BMW serii 2 Gran Tourer jest niezwykle przestronnym samochodem, o ogromnym bagażniku, którego pojemność można regulować w zakresie 645-805 l, a po złożeniu tylnych oparć jego pojemność wynosi imponujące 1905 l. Jeśli masz potrzebę przewiezienie dużego bagażu, możesz złożyć tylną kanapę, a nawet oparcie fotela przedniego pasażera. Zyskasz dzięki temu niebywałą długość 2,60 m. Co więcej, w aucie znajdziesz mnóstwo schowków na wartościowe drobiazgi, takie jak telefon, pilot do bramy czy klucze.

Takie nowoczesne rozwiązania znajdziesz w każdym z czterech wariantów modelowych BMW serii 2 Gran Tourer: Advantage, Sport Line, wersji Lexury Line oraz M Sport.

"Advantage" to wyjątkowa funkcjonalność, którą zapewni ci dwustrefowa klimatyzacja automatyczna, czujniki parkowania z tyłu, regulator prędkości z funkcją hamowania oraz wielofunkcyjna kierownica. "Sport Line" podkreśla sportowy charakter. "Luxury Line" to elegancja, chromowane wstawki, specjalne koła i oczywiście skórzana tapicerka. Natomiast "M Sport" obejmuje pakiet aerodynamiczny i posiada fenomenalną skórzaną kierownicę M oraz sportowe fotele M.

Zobacz film, prezentujący najnowszy model BMW serii 2 Gran Tourer.

Reklama