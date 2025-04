Reklama

Jesteśmy zdania, że z podróży warto przywozić nie tylko namacalne pamiątki, ale też smaki, zapachy, widoki - czyli wspomnienia, do których zawsze będziecie miło wracać. Zastanawiacie się, gdzie się udać na najbliższy urlop? Paryż, Barcelona, a może Rzym? Swój wybór uzależniacie od tego, jak wygląda komunikacja z tym miejscem? A może liczą się dla was przede wszystkim zabytki?



Każde z tych miast ma niebywałą historię i wiele rzeczy do zobaczenia. Jednak zacznijmy od dotarcia tam. W zaplanowaniu podróży pomoże strona i aplikacja omio.com, dzięki której możemy wyszukać najlepsze połączenia w najlepszych cenach.



Aplikacja Omio jest bezpłatna. Co ważne - jest w języku polskim. Po jej zainstalowaniu możemy oczywiście nie tylko znaleźć połączenia, ale też korzystać ze wsparcia w trakcie podróży, uzyskać informacje związane z COVID-19 w danym państwie, jak też przechowywać wszystkie potrzebne nam bilety.



Podróżujcie na własnych zasadach!



Dlaczego warto pojechać do Paryża?

W zasadzie na każdym kroku czekają na nas miejsca do odwiedzenia. Dlatego też warto wcześniej wybrać punkty, które na pewno chcemy zobaczyć. Do tych najbardziej popularnych na pewno należy Wieża Eiffla, którą możemy podziwiać z odległości, ponieważ Żelazna Dama ma 324 metry i pięknie się prezentuje już zza okien samolotu. Możemy jednak zdecydować się także na wjechanie windą na jej taras widokowy.



fot. AdobeStock

Kolejno blisko mamy Pola Marsowe, czyli park, z którego także możemy podziwiać Wieżę Eiffla oraz wykonać pamiątkowe zdjęcia.



Na pewno kolejnym kultowym miejscem do zobaczenia na mapie Paryża są Pola Elizejskie, czyli aleja pełna domów artystycznych, restauracji oraz teatrów.



Następnym punktem wartym zobaczenia jest Luwr, w którym znajdziemy największe dzieła sztuki, w tym słynną Mona Lisę czy Wenus z Milo.



Warto udać się również w kierunku słynnej Katedry Notre Dame. Aktualnie podziwiać ją można tylko z zewnątrz, ponieważ po pożarze w 2019 r. jej wnętrza nie są dostępne dla zwiedzających.



Jeśli cenicie artystyczny klimat Paryża, to na pewno powinniście odwiedzić dzielnicę Montmartre, gdzie traficie m.in. do najsłynniejszego kabaretu - Moulin Rouge. Zachęcamy zostać tam na dłużej i zobaczyć widowisko taneczne.



Kolejnym punktem wartym zobaczenia jest Les Invalides, czyli kompleks budynków, w którym znalazł się Pałac Inwalidów i Kościół Inwalidów.



Na pewno niezapomnianym wspomnieniem będzie też spacer nad Sekwaną i podziwianie m.in. Mostu Aleksandra III, jak też udanie się do Wersalu, gdzie można zwiedzić Pałac Wersalski, do którego dotrzecie np. metrem. Pamiętajmy jednak, że podróże, to nie tylko zabytki i malownicze miejsca, ale także smaki! Co zjeść we Francji? Najbardziej popularną potrawą są ślimaki po burgundzku z masłem ziołowo-czosnkowym. Kolejno warto zasmakować francuskich serów! Do wyboru mamy ponad 400 rodzajów. Następnym przysmakiem jest ratatouille, czyli potrawa na bazie pomidorów, bakłażana, papryki, cukinii, cebuli i czosnku podawana z solą i tymiankiem. Może być też serwowana z bagietką jako przystawka.



Przebieracie nogami na myśl o wyjeździe do Francji? W takim razie przejdźcie do planowania z Omio.com. Jeśli zastanawiacie się, jak dotrzecie z lotniska do samego Paryża, to wystarczy, że wpiszecie, gdzie lądujecie oraz gdzie chcecie dotrzeć, a dostaniecie dokładne informacje o trasie oraz kosztach.

fot. Materiały prasowe

Co warto zobaczyć w Barcelonie?

A może zastanawiacie się nad spędzeniem kilku dni w Barcelonie? Na pewno będziecie mieli co zwiedzać. Znajdą tam coś dla siebie amatorzy kultury, sportu i muzyki.

Na pewno warto zobaczyć kościół Sagrada Familia, który robi wrażenie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Co ciekawe, świątynia ciągle znajduje się w budowie. Pod nią jest także muzeum, w którym można zobaczyć m.in. pamiątki z budowy kościoła.

fot. Adobe Stock

Idąc religijną ścieżką, można także odwiedzić katedrę barcelońską La Seu, która została stworzona w gotyckim stylu. Zaraz po niej skierujcie się do dzielnicy Barri Gothic. Tu poczujecie wyjątkowy klimat miasta!

Kolejnym obowiązkowym punktem spaceru powinna być także budowla Casa Batllo znajdująca się w sercu Barcelony. Swój niepowtarzalny wygląd zawdzięcza Gaudiemu. Przyznajemy jednak szczerze, że trudno opisać wszystkie dzieła Gaudiego. Jeśli jesteście zafascynowani jego twórczością, warto przeznaczyć oddzielny dzień na spacer jego śladami.



fot. Adobe Stock

Miłośnicy muzyki powinni zwrócić uwagę także na Pałac Muzyki Katalońskiej. Zachwyca on nie tylko wystrojem - warto także posłuchać tamtejszego koncertu.



Ogromną zaletą Barcelony jest możliwość odpoczynku nad brzegiem morza. To również raj dla kibiców piłki nożnej. W tym mieście znajduje się jeden z najsłynniejszych stadionów świata, czyli kultowy Camp Nou.



Tutaj też nie zapominamy o kuchni. Będąc w tym mieście, na pewno warto skosztować paelli, czyli hiszpańskiego dania przygotowywanego z ryżu, papryki, kalmarów, owoców morza. Kolejną potrawą jest patatas bravas, czyli opiekane ziemniaki pokrojone w plasterki lub kostkę z sosem bravas, tortillę.

Zwiedzanie z kolei warto sobie umilić xurrosami, czyli rurkami smażonymi na głębokim oleju z sosem czekoladowym. Na fanów słodyczy czeka także flan podobny do puddingu.



Czy warto pojechać do Rzymu?

Kusi was też włoski klimat? Rzym zachwyca architekturą, historią, smakami. Od czego zacząć zwiedzanie? Zapewne większość z was chce poznać z bliska Koloseum, które jest najbardziej rozpoznawalnym punktem. Warto je zobaczyć z zewnątrz, jak i zwiedzić wnętrze. Kolejnym punktem wycieczki powinno być Forum Romanum i Palatyn, a także Panteon, dzięki którym choć na chwilę możemy przenieść się aż do czasów starożytnych. Warto też odwiedzić termy Karakalli.

fot. Adobe Stock

Oczywiście ważnym miejscem do odwiedzenia jest też Watykan, a tam m.in. Bazylika, gdzie znajdują się Groty Watykańskie. Można też wejść na górę i podziwiać rozpościerający się widok.

Podczas zwiedzania Rzymu, na pewno należy zwrócić szczególną uwagę na plac Pizza Navona, Pizza de Spagna czy Schody Hiszpańskie. Tam dosłownie na każdym kroku czeka na nas atrakcja, przy której warto się zatrzymać.

No i nie możemy też zapomnieć o doskonałej włoskiej kuchni! Kusi carbonara, gocci alla romana, pizza, ale także gelato i cudowna włoska kawa

Zastanawiacie się, które miasto wybrać? A może tak je... połączyć? Tutaj także z pomocą przyjdzie aplikacja Omio.com, która ułatwi wam znalezienie najlepszego połączenia z wybranymi miastami w Europie. Możecie podróżować tak jak chcecie i kupić bilety z wyprzedzeniem, jak i wybierać je last minute.

Wybieracie zwiedzanie świata z biurem podróży, czy podróżujecie na własnych zasadach?

Materiał powstał z udziałem marki Omio.com