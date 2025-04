Boimy się, że zahaczymy zderzakiem albo zetrzemy lakier (sobie albo komuś). Parkowanie prostopadłe to, jak się okazało w naszej ankiecie, którą przeprowadziłyśmy w ramach akcji #bezObaw (wzięło w niej udział prawie 1,5 tys. Polek), jeden z najwiekszych strachów kobiet kierowców! Tylko dla 30 procent z nas to zupełna łatwizna, reszta kobiet kierowców robi to z mniejszym lub większym drżeniem serca.

Jak oswoić ten manewr i wreszcie parkować bez obawy o to, że coś nam nie wyjdzie? Zobacz nasz tutorial i przekonaj się, że to prostsze niż myślisz.

W ramach nasze akcji #bezObaw, prowadzonej we współpracy z marką opon Uniroyal udowadniamy, że wszystko, co wiąże się z jazdą samochodem możemy robić bez strachu i na luzie (oczywiście nie tym samochodowym!). Zobacz nasze wideo poradniki:

materiał powstał we współpracy z marką Uniroyal