Niedawno na naszym serwisie odbył się konkurs. Poprosiłyśmy was o wybranie miasta, które waszym zdaniem jest najbardziej przyjazne kobietom kierowcom. Dostałyśmy od was mnóstwo zgłoszeń i opinii. Które polskie miasta wygrały? I za co je tak uwielbiacie?

Z Warszawą jest tak, że albo się ją kocha, albo się za nią nie przepada. Za co kobiety cenią stolicę?

Tychy

Dla wielu to po miasto górnicze. Z naszego głosowania wynika jednak, że jest to miasto drugie (po Warszawie), jeśli chodzi o udogodnienia dla kobiet kierowców. Za co kobiety cenią Tychy?

W Tychach bardzo dużym udogodnieniem dla kierowców kobiet są ronda na skrzyżowaniach. Niemal na wszystkich newralgicznych skrzyżowaniach w Tychach są zabudowane światła bądź ronda. Ronda te umożliwiają bardzo szybkie rozładowanie korków w mieście i dzięki temu Tychy są jednym z nielicznych miast aglomeracji śląskiej, w którym korki praktycznie nie występują. To duże udogodnienie dla wszystkich kobiet, które każdego ranka muszą zdążyć odwieźć dzieci do szkoły lub przedszkola a potem jeszcze zdążyć do pracy. Nie do przecenienia jest tutaj aspekt bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ronda praktycznie wyeliminowały poważne wypadki drogowe w centrum miasta, a to szalenie ważne dla kobiet, które często swoimi samochodami przewożą dzieci. Upłynnienie ruchu ruchu przy jednoczesnym zwiększeniu jego bezpieczeństwa, to jest to o czym kobieta kierowca marzy. I z tego właśnie może codziennie korzystać w Tychach.

- Pani Basia, laureatka konkursu