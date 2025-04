Odświeżone nadwozie, jeszcze bardziej funkcjonalne oraz komfortowe wnętrze, nowa rodzina silników trzy – i czterocylindrowych FireFly Turbo - to w wielkim skrócie nowy, uwielbiany na włoskim i europejskim rynku Fiat 500X! Od teraz podróż tym kompaktowym, ale inteligentnym i jeszcze bardziej funkcjonalnym samochodem, będzie jeszcze przyjemniejsza. Dlaczego? Przekonaj się!

Przyjemna, komfortowa jazda, a także zwiększone bezpieczeństwo, dzięki nowym systemom wspomagania kierownicy. Praca silnika cichsza nawet o 20 % w porównaniu do poprzednich wersji, system rozpoznawania znaków drogowych „Traffic sign recognition”, funkcja ostrzegania przed przekroczeniem prędkości „Speed Advisor”, asystent pasa ruchu „Lane Assist” – wszystko to znacząco nie tylko podnosi przyjemność z jazdy, ale także realnie zwiększa bezpieczeństwo na drodze – twoje i innych!

Odświeżony design – niezwykły charakter i funkcjonalność

Fiat 500X łączy w sobie wszystkie cechy pożądane od rodzinnego, komfortowego i bezpiecznego samochodu, a do tego zachwyca niezwykłym zacięciem i charakterem. Nowoczesne światła do jazdy dziennej oraz reflektory tylne LED doskonale współgrają z najnowszymi elementami stylistycznymi wprowadzonymi w rodzinie 500X.

Na zamówienie dostępne są nowe reflektory Full LED, wykonane we współpracy z Magneti Marelli – dają światło mocniejsze nawet o 20 % w stosunku do reflektorów Xenonowych, dostępnych w poprzednim modelu, gwarantując jednocześnie pięciokrotnie mniejsze zużycie energii w porównaniu do zwykłych lamp halogenowych.

Nowe reflektory dają światło bardzo podobne do dziennego, dzięki czemu mniej męczą wzrok. Do tego obejmują szerszy obszar widzenia, co po raz kolejny przekłada się na o wiele większe bezpieczeństwo jazdy. Przeszkody na drodze widoczne są aż do czterech sekund wcześniej. To aż 100 metrów wcześniej, niż w przypadku zwykłych halogenów!

Technologię LED zastosowano także w tylnych lampach, dzięki czemu Fiat 500X nie tylko jest z daleka rozpoznawalny, ale po raz kolejny zwiększa się bezpieczeństwo jazdy – przez większą widoczność samochodu na drodze, w każdych warunkach!

Nowy wygląd, nowy charakter – bo liczy się każdy szczegół (i bogate wnętrze)!

W nowej wersji Urban Klienci zobaczą nowe zderzaki, zarówno z przodu jak i z tyłu. Wersje City Cross i Cross posiadają z kolei nowe osłony na zderzakach, które podkreślają ich odważny charakter.

Nowy design nadwozia idealnie podkreśla dwie dusze modelu:

miejską, o kompaktowych wymiarach idealnych do swobodnego poruszania się po mieście

SUV-a w wersji Cross, dla pasjonatów jazdy terenowej, dostępnej również z napędem na cztery koła.

Wnętrze pojazdu wykończone jest w charakterystycznym stylu włoskim, z użyciem szlachetnych materiałów. Dostępne jest aż w siedmiu wariantach, stworzonych poprzez połączenie różnych rodzajów tkanin i kolorów. Regulowane fotele, pojemny bagażnik, nowe zegary gwarantujące jeszcze lepszą czytelność, nowy profil kierownicy jeszcze lepiej dopasowany do ręki, ergonomiczna kabina, optymalne ustawienie i łatwy dostęp do przełączników, dzięki wbudowanym w kierownicę przyciskom – w tym sterującym radiem: to tylko kilka z wielu zalet i innowacji, jakie skrywa kabina nowego Fiata 500.

Nowa generacja silników FireFly - najlepsze osiągi w swojej kategorii

Fiat 500X to pierwszy model Fiata, w którym zastosowano innowacyjną rodzinę silników benzynowych Fire Fly Turbo z turbodoładowaniem. Zostały stworzone z myślą o zapewnieniu złotego środka pomiędzy osiągami a przyjemnością z jazdy. Nowe silniki pracują o 20 % ciszej niż najlepsze silniki turbodiesla, a przy tym oszczędzają do 20 % więcej paliwa w stosunku do poprzedników.

Silniki dostępne są w dwóch konfiguracjach:

1-litrowy trzycylindrowy silnik o mocy 120 KM i 190 Nm maksymalnego momentu obrotowego, współpracujący z sześciostopniową, manualną skrzynią biegów

1,3 – litrowy czterocylindrowy silnik o mocy 150 KM i momencie obrotowym wynoszącym 270 Nm, w połączeniu z automatyczną skrzynią biegów z podwójnym suchym sprzęgłem DDCT.

Gamę silników uzupełnia niezawodny, odświeżony 1.6 E-Torq o mocy 110 KM, wraz z manualną skrzynią biegów, a także napędem na przednie koła.

Nowe silniki są wykonane z aluminium, a ich specjalna konstrukcja gwarantuje najlepszą wydajność. W silnikach FireFly debiutuje trzecia generacja technologii MultiAir (MultiAir III), która poprawia efektywność spalania poprzez regulację wysokości, czasu i momentu podnoszenia zaworu wlotowego. Ta technologia dba przede wszystkim o mniejsze spalanie paliwa, gdy silnik dostarcza dużą moc.

Spokój i bezpieczeństwo za kierownicą – innowacyjne systemy wspomagania kierowcy

Nawet najbardziej wymagający i kochający nowoczesne rozwiązania kierowcy, będą usatysfakcjonowani z jazdy nowym 500. Rozpoznawanie znaków drogowych „Traffic sign recognition”, dostosowanie prędkości do dopuszczalnej dzięki „Speed Advisor”, a także „Lane Assistant”, czyli asystent pasa ruchu – to najważniejsze funkcje, które dbają o najwyższy komfort i bezpieczeństwo jazdy.

Dodatkowo samochód można wyposażyć w system wykrywania martwego pola podczas zmiany pasa ruchu, aktywny tempomat czy system awaryjnego hamowania.

Oprócz tego o bezpieczeństwo twoje i pasażerów Fiata 500 zadba między innymi:

Czujnik deszczu i zmierzchu – czujniki wykrywają deszcz i automatycznie uruchamiają wycieraczki, a także załączają światła

– czujniki wykrywają deszcz i automatycznie uruchamiają wycieraczki, a także załączają światła Kamera cofania z szerokim kątem widzenia

z szerokim kątem widzenia Keyless Entry & Keyless Go - unikatowe kody z kluczyka przekazywane są automatycznie na częstotliwości radiowej, by otworzyć ci drzwi, kiedy tylko chwycisz klamkę

- unikatowe kody z kluczyka przekazywane są automatycznie na częstotliwości radiowej, by otworzyć ci drzwi, kiedy tylko chwycisz klamkę Active Rear View Mirror – to lusterko wsteczne fotochromatyczne. Wystarczy uruchomić je specjalnym przyciskiem, by automatycznie redukowało odbicie światła dochodzącego z tyłu samochodu.

Bądź w stałej łączności ze światem – system Unconnect HD LIVE

Jeszcze większe ułatwienie – bezproblemową łączność ze światem – zapewni system Unconnect HD LIVE z 7" ekranem dotykowym o wysokiej rozdzielczości. Moduł Bluetooth z zestawem głośnomówiącym, streaming audio, czytnik SMS, funkcja rozpoznawania głosowego, porty USB, sterowanie na kierownicy – czy potrzebujesz czegoś więcej, by poruszać się swoim samochodem swobodnie i z największą przyjemnością?

Nowy Fiat 500X posiada również funkcję Car Play i Android Auto™ - ciesz się wszystkimi możliwościami, jakie oferuje twój iPhone i smartfon z systemem Android.

Twoja jazda będzie jeszcze bardziej bezpieczna dzięki usługom Mopar®Connect – twój Fiat 500X wezwie pomoc drogową w razie wypadku, a także zadba o twoją wygodę dzięki zdalnemu sterowaniu niektórymi funkcjami samochodu, jak na przykład zamykanie czy otwieranie drzwi. Stan akumulatora, poziom paliwa, ciśnienie w oponach, położenie zaparkowanego samochodu, rejestracja przemieszczania się pojazdu w razie kradzieży – to wszystko znajdziesz w nowej wersji Fiata 500!

Dodatkowo do wyboru jest aż 14 kolorów nadwozia, w tym także matowy lakier.

Gotowi na jazdę pełną wrażeń?

