Jesteśmy silne, samodzielne i zawsze damy sobie radę. Ale każda z nas potrzebuje też czasem wsparcia, które nie zawiedzie jej w trudnej sytuacji. Dlatego kupując samochód, coraz częściej zwracamy uwagę na jego techniczne aspekty, bo to one wspierają nas podczas jazdy, szczególnie po trudnych drogach. Dzisiaj naszym must-have jest bezpieczne auto, wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Takie, które pomoże nam uniknąć kolizji na drodze i sprawi, że każda podróż będzie przyjemną przygodą. Tylko gdzie takie znaleźć? My już wiemy!

Nowe modele ŠKODA

Nasz must-have na lato 2018 to ŠKODA, która dysponuje rozbudowaną gamą modeli z napędem na obie osie, do której należą nowe SUV-y KODIAQ i KAROQ oraz modele OCTAVIA i SUPERB. Czym się wyróżniają i dlaczego je uwielbiamy?

Napęd 4x4

Napędu 4x4 to chyba jedno z najnowocześniejszych i najlepszych rozwiązań. Jego największe zalety to:

lepsza przyczepność zarówno przy przyspieszaniu, jak i pokonywaniu zakrętów

zarówno przy przyspieszaniu, jak i pokonywaniu zakrętów większe bezpieczeństwo bez względu na stan nawierzchni i pogodę

bez względu na stan nawierzchni i pogodę komfort jazdy nie tylko po zaśnieżonej drodze, lecz także po bezdrożach

nie tylko po zaśnieżonej drodze, lecz także po bezdrożach ergonomiczność - podczas ustalonej jazdy napędzane są praktycznie tylko koła przedniej osi, dzięki czemu zużycie paliwa jest mniejsze niż w klasycznym stałym napędzie 4x4.

System Off-road

Kochasz wyjazdy w góry, ale już na samą myśl o ostrych górskich zakrętach, dostajesz zawrotów głowy? My też tak mamy! Na szczęście nowe modele ŠKODA wyposażone są w system Off-road, który dostosowuje charakterystykę silnika, asystentów elektronicznych i systemów kontroli do rodzaju drogi. A to wszystko za pomocą jednego przycisku.

System Hill Hold

Dla fanów górskich widoków ŠKODA przygotowała też system Hill Hold Control, czyli wspomaganie wjazdu pod wzniesienia. System uruchomi się, gdy będziesz wjeżdżać pod górę, czy inne wzniesienie. To dzięki Hill Hold Control twoje auto nie stoczy się, a ty nie będziesz musiała pamiętać o zaciągnięciu hamulca ręcznego. Prawda, że proste?

System EDL i XDS+

A teraz coś, dla wiecznie zestresowanych za kierownicą. ŠKODA wyposażyła swoje auta w systemy EDL i XDS+. To właśnie one wspierają kierowcę na drodze, zapewniają lepszą kontrolę nad pojazdem, a także chronią przed sytuacjami awaryjnymi i wypadkami. System EDL to elektroniczna blokada, która wykryje, gdy jedno koło się ślizga i automatycznie je zablokuje, dopasowując prędkość drugiego koła do sytuacji. W efekcie możesz czuć się bezpiecznie na każdej nawierzchni - nieważne, czy asfalt jest suchy, mokry, czy pokryty lodem!