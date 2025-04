Jeśli jesteś urodzoną turystką, której gwar i wszechobecne kolejki nie zrażają do pobytu w szczycie sezonu na Pomorzu, nie czytaj dalej tego artykułu - pobyt nad morzem jesienią jest dla mięczaków, nie twardzieli ;) Choć w październiku nie uświadczysz już gofrów skąpanych w bitej śmietanie przy deptaku, to możesz w spokoju i ciszy chłonąć piękno nadmorskich zakątków, korzystać z niższych cen noclegowych i nie martwić się o miejsca parkingowe.

Reklama

Co prawda ekwipunek musi być o wiele pokaźniejszy (ciepły ubiór to podstawa przy sztormach i silnych wiatrach), ale wrażenia z pobytu nad polskim morzem jesienią - niezapomniane. Gdzie warto zatrzymać się na kilka dni i naładować baterie?

Molmare, Błądzikowo

Siedlisko znajduje się w otulinie Parku Krajobrazowego. Jego wyróżnikiem jest doskonała kuchnia - na stołach pojawiają się lokalne przysmaki i najsmaczniejsze rybne okazy, łowione dla gości przez tamtejszych rybaków. Od plaży dzieli cię raptem 10-minutowy spacer, ale najciekawszą opcją spędzania czasu jest wykorzystanie szlaków rowerowych, które wiodą aż na sam Hel.

Pokoje i apartamenty są urządzone ze smakiem, żenią klimat PRL-u oraz nowoczesności. Goście chwalą sobie wygodne łóżka, atrakcyjne dodatki i czystość. Znajdziesz tu spokój, a nawet morze spokoju ;) Można je pić szklankami, zagryzając owocami i warzywami z sąsiednich gospodarstw.

Czego tu brakuje? Ludzi. I w sezonie, i poza nim, bo plaże są kamieniste. Przyjedź tu po wypoczynek - to on jest przecież główną atrakcją :)

Adres: Do Zatoki 8, Błądzikowo

Ceny: od 250 zł/doba (ze śniadaniem).

Chatka pod Sosnami, Kopalino

Nieopodal urokliwego Lubiatowa, w którym częściej usłyszysz śpiew ptaków, niż donośny głos turystów, znajduje się chatka, a w zasadzie jeden z małych domków na osiedlu domków letniskowych. To miejsce jest dedykowane rodzinom i większym grupom, które chcą garściami wdychać jod i chłonąć wilgoć lasu. Jesienią warto wybrać się na grzybobranie.

W Kopalinie brakuje rozrywek turystycznych, są za to rozrywki leśne i rowerowe. Nie potkniesz się o stragan, a o konar drzewa. Jest tu cicho i spokojnie nawet w sezonie letnim. Domek posiada werandę, na której opatulona w wełniany koc z kubkiem gorącej czekolady w dłoni możesz sączyć widoki lub zaczytać się w ciekawej lekturze. Domek ma też wyjście na ogród (500 m kw.) i plac zabaw, a w środku są aż 4 sypialnie i umiejętnie rozplanowana i zaaranżowana kuchnia.

Od morza dzieli cię ok. 3,5 km - warto wybrać się nad nie rowerami. Lubiatowskie plaże słyną z perłowego piasku i wyjątkowej smażalni ryb.

Adres: Jałowcowa 17, Kopalino

Ceny: od 500 zł/doba.

Apartamenty Pogodna, Łeba Nowęcin

Miejsce wyjątkowe, bo zarówno nad morzem, jak i nad jeziorem. Gospodarzami są Weronika i Marcin, którzy w kilka miesięcy zrealizowali marzenie o domkach w stylu skandynawskim z widokiem na wodę.

Od Jeziora Sarbsko dzielą cię zaledwie kroki, a od piaszczystych krajobrazów - 10 minut rowerem. Na miejscu można surfować, wiosłować, grillować jeździć konno i leżakować na hamaku. Każdy dom zapewnia wszystko, czego potrzebujesz do wygodnej, niespiesznej egzystencji. Gdy dżdży lub hula wiatr, znajdziesz tu też planszówki. W sezonie możesz liczyć na kosze śniadaniowych łakoci, ale w październiku - na leśne bogactwo w postaci grzybów.

Adres: Pogodna 6, Łeba Nowęcin

Ceny: od 340 zł/doba

Hotel Quadrille, Gdynia Orłowo

Wyjątkowe XVIII-wieczne miejsce z duszą dla osób, dla których wypoczynek kojarzy się nie ze sztormem i trzaskającym ogniem w kominku, a szykownymi wnętrzami, przestronnymi pokojami i łóżkami typu king-size. Wypoczynek niejedno ma imię, a hotel jest jak z baśniowego snu. Nie ma tu nic przypadkowego - mury i przestrzeń opowiadają historię jego mieszkańców i właścicieli. Dwie siostry, które zainwestowały pieniądze i serce w ten zespół pałacowo-parkowy, chciały stworzyć azyl dla dorosłych, łaknących designu i relaksu.

Wyśmienitych dań skosztujesz w restauracji „Biały królik” (nawiązanie do „Alicji w Krainie Czarów”), a sił nabierzesz w SPA i jacuzzi. 12 wyjątkowo i awangardowo urządzonych pokoi spotka się z uznaniem każdego. Widać kunszt architekta i dopracowane w każdym calu dekoracje i akcesoria. Pozostałe pokoje urządzone są w bardziej klasycznym i mniej odrealnionym stylu, mieszczą się w Pałacu, jak i w Oficynie, które łączy tunel - magiczne przejście. W samym budynku poczujesz się jak na wczasach pełnych przygód i nowych doznań.

Lokalizacja jest wyśmienita - Orłowo cieszy się uznaniem i rok rocznie gromadzi sporo turystów, ale... nie jesienią. W październiku możesz chwytać słońce na pokrytej białym piaskiem plaży i molo, popijając kawę w Domku Żeromskiego. Brzmi jak bajka, prawda?

Adres: Folwarczna 2, Gdynia

Ceny: od 450 zł/doba

Poezja ciszy, Dębki

Morska bryza niemal wkrada się do domków, samodzielnych i bogato wyposażonych, które czekają na gości w sezonie oraz poza nim. Ukryte są na leśnej działce przed zgiełkiem i pędem życia codziennego. Każdy z domków to 60 m kw. przestrzeni do wypoczynku i zabawy, wspólnego gotowania i relaksu.

Domki mają unikatowy, rodzinny charakter. Przechodząc przez próg nikt nie czuje się obco, a wygodne łóżka i meble wypoczynkowe zachęcają do odpoczynku. Niech to cię jednak nie zwiedzie - Poezja Ciszy to miejsce z klimatem, ale też dla osób, które cenią sobie aktywny wypoczynek. Liczne trasy rowerowe, bliskość stadniny koni sprawiają, obfite zalesienie dają gwarancję delektowania się bliskością natury i świeżym powietrzem.

Szeroka, piękna plaża (w odległości 500 m) mieniąca się w słońcu to wszystko, czego potrzeba do jesiennego resetu.

Adres: Cicha 40, Dębki

Ceny: od 45 zł/doba; w sezonie niskim ceny są ustalane indywidualnie.

Czytaj także: 6 agroturystyk w Polsce dla dzieci i dorosłychFilmy na jesień, które otulają jak ciepły kocObiecujące nowości serialowe jesieni